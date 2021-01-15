https://ria.ru/20210115/pokupka-1593231502.html

Россиянин закупил алкоголь на 22 миллиона рублей

Россиянин закупил алкоголь на 22 миллиона рублей

В Свердловской области специалисты изучают данные о закупке алкоголя на 22 миллиона рублей, пишет местный портал e1.ru. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:59

2021-01-15T16:59

2021-01-15T21:45

новый год

свердловская область

продукты

алкоголь

общество

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Свердловской области специалисты изучают данные о закупке алкоголя на 22 миллиона рублей, пишет местный портал e1.ru.Из опубликованного изданием документа следует, что магазин якобы продал клиенту более 175 тысяч бутылок алкогольного напитка.Согласно предположениям экспертов, такая сумма могла появиться в чеке из-за технической ошибки. Данные о необычной закупке уже изучают сотрудники налоговой службы, сообщает портал.В то же время кассиры допустили, что мужчина мог приобрести напитки для крупного корпоратива. Точное количество проданного товара работники магазина не уточнили.

https://ria.ru/20210115/pechen-1593119181.html

свердловская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, свердловская область, продукты, алкоголь, общество