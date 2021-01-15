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Россиянин закупил алкоголь на 22 миллиона рублей
Россиянин закупил алкоголь на 22 миллиона рублей
В Свердловской области специалисты изучают данные о закупке алкоголя на 22 миллиона рублей, пишет местный портал e1.ru. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:59
2021-01-15T21:45
новый год
свердловская область
продукты
алкоголь
общество
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Свердловской области специалисты изучают данные о закупке алкоголя на 22 миллиона рублей, пишет местный портал e1.ru.Из опубликованного изданием документа следует, что магазин якобы продал клиенту более 175 тысяч бутылок алкогольного напитка.Согласно предположениям экспертов, такая сумма могла появиться в чеке из-за технической ошибки. Данные о необычной закупке уже изучают сотрудники налоговой службы, сообщает портал.В то же время кассиры допустили, что мужчина мог приобрести напитки для крупного корпоратива. Точное количество проданного товара работники магазина не уточнили.
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новый год, свердловская область, продукты, алкоголь, общество

Россиянин закупил алкоголь на 22 миллиона рублей

16:59 15.01.2021 (обновлено: 21:45 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПивные бутылки
Пивные бутылки - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Свердловской области специалисты изучают данные о закупке алкоголя на 22 миллиона рублей, пишет местный портал e1.ru.
Из опубликованного изданием документа следует, что магазин якобы продал клиенту более 175 тысяч бутылок алкогольного напитка.
Согласно предположениям экспертов, такая сумма могла появиться в чеке из-за технической ошибки. Данные о необычной закупке уже изучают сотрудники налоговой службы, сообщает портал.
В то же время кассиры допустили, что мужчина мог приобрести напитки для крупного корпоратива. Точное количество проданного товара работники магазина не уточнили.
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