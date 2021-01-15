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Поклонская рассказала, как урегулировать спор по Крыму
Поклонская рассказала, как урегулировать спор по Крыму
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила в ответ на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о переговорах России и Украины относительно... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:12
2021-01-15T12:12
наталья поклонская
леонид кравчук
госдума рф
республика крым
киев
украина
политика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила в ответ на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о переговорах России и Украины относительно Крыма, что в качестве компромисса можно было бы подумать о создании площадки по анализу причин проведенного на полуострове референдума.Ранее первый президент Украины и нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Москве и Киеву нужно устроить переговоры относительно Крыма, чтобы разрешить противоречия между государствами. По его мнению, через переговоры и компромиссы можно прийти к урегулированию конфликтов и проблем.Депутат отметила, что государственный переворот, массовые беспорядки, кровавый захват власти, преследование и уничтожение русскоязычного населения в Украине должно быть изучено в рамках анализа причин и условий референдума."Последующее отношение к крымчанам со стороны украинской власти как к злодеям и предателям также подлежит изучению", - добавила она.По словам Поклонской, начало любых переговоров - это движение вперед.
https://ria.ru/20210115/krym-1593127484.html
республика крым
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наталья поклонская, леонид кравчук, госдума рф, республика крым, киев, украина, политика

Поклонская рассказала, как урегулировать спор по Крыму

12:12 15.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила в ответ на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о переговорах России и Украины относительно Крыма, что в качестве компромисса можно было бы подумать о создании площадки по анализу причин проведенного на полуострове референдума.
Ранее первый президент Украины и нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Москве и Киеву нужно устроить переговоры относительно Крыма, чтобы разрешить противоречия между государствами. По его мнению, через переговоры и компромиссы можно прийти к урегулированию конфликтов и проблем.

"Считаю, что в предложении... Леонида Кравчука есть рациональное зерно. Имею в виду необходимость урегулирования российско-украинского конфликта путём переговоров и поиска компромиссов, ...как вариант одного из компромиссов, можно было бы рассмотреть вопрос создания площадки по анализу причин проведённого референдума в Крыму", - написала Полонская на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Депутат отметила, что государственный переворот, массовые беспорядки, кровавый захват власти, преследование и уничтожение русскоязычного населения в Украине должно быть изучено в рамках анализа причин и условий референдума.
Председатель Общественной организации Региональная белорусская национально-культурная автономия Республики Крым Роман Чегринец - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
07:43
В Крыму назвали условия для начала переговоров с Украиной
"Последующее отношение к крымчанам со стороны украинской власти как к злодеям и предателям также подлежит изучению", - добавила она.
По словам Поклонской, начало любых переговоров - это движение вперед.
 
Наталья ПоклонскаяЛеонид КравчукГосдума РФРеспублика КрымКиевУкраинаПолитика
 
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