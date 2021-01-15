https://ria.ru/20210115/poklonskaya-1593168964.html

Поклонская рассказала, как урегулировать спор по Крыму

Поклонская рассказала, как урегулировать спор по Крыму

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила в ответ на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о переговорах России и Украины относительно... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:12

2021-01-15T12:12

2021-01-15T12:12

наталья поклонская

леонид кравчук

госдума рф

республика крым

киев

украина

политика

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила в ответ на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о переговорах России и Украины относительно Крыма, что в качестве компромисса можно было бы подумать о создании площадки по анализу причин проведенного на полуострове референдума.Ранее первый президент Украины и нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Москве и Киеву нужно устроить переговоры относительно Крыма, чтобы разрешить противоречия между государствами. По его мнению, через переговоры и компромиссы можно прийти к урегулированию конфликтов и проблем.Депутат отметила, что государственный переворот, массовые беспорядки, кровавый захват власти, преследование и уничтожение русскоязычного населения в Украине должно быть изучено в рамках анализа причин и условий референдума."Последующее отношение к крымчанам со стороны украинской власти как к злодеям и предателям также подлежит изучению", - добавила она.По словам Поклонской, начало любых переговоров - это движение вперед.

https://ria.ru/20210115/krym-1593127484.html

республика крым

киев

украина

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наталья поклонская, леонид кравчук, госдума рф, республика крым, киев, украина, политика