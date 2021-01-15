Поклонская рассказала, как урегулировать спор по Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила в ответ на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о переговорах России и Украины относительно Крыма, что в качестве компромисса можно было бы подумать о создании площадки по анализу причин проведенного на полуострове референдума.
Ранее первый президент Украины и нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Москве и Киеву нужно устроить переговоры относительно Крыма, чтобы разрешить противоречия между государствами. По его мнению, через переговоры и компромиссы можно прийти к урегулированию конфликтов и проблем.
"Считаю, что в предложении... Леонида Кравчука есть рациональное зерно. Имею в виду необходимость урегулирования российско-украинского конфликта путём переговоров и поиска компромиссов, ...как вариант одного из компромиссов, можно было бы рассмотреть вопрос создания площадки по анализу причин проведённого референдума в Крыму", - написала Полонская на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
Депутат отметила, что государственный переворот, массовые беспорядки, кровавый захват власти, преследование и уничтожение русскоязычного населения в Украине должно быть изучено в рамках анализа причин и условий референдума.
"Последующее отношение к крымчанам со стороны украинской власти как к злодеям и предателям также подлежит изучению", - добавила она.
По словам Поклонской, начало любых переговоров - это движение вперед.