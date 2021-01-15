https://ria.ru/20210115/pogoda-1593160310.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до вечера субботы из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:34

2021-01-15T11:34

2021-01-15T11:34

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до вечера субботы из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение действует до 23.00 16 января.

https://ria.ru/20210114/pogoda-1593018003.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, москва, общество