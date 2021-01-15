https://ria.ru/20210115/pogoda-1593160310.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до вечера субботы из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:34
2021-01-15T11:34
2021-01-15T11:34
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до вечера субботы из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение действует до 23.00 16 января.
https://ria.ru/20210114/pogoda-1593018003.html
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гидрометцентр, москва, общество