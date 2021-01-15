https://ria.ru/20210115/pogoda-1593128269.html

Москвичей предупредили об аномально холодной погоде в пятницу

Москвичей предупредили об аномально холодной погоде в пятницу

Аномально холодная пятница ожидается в Москве, столбики термометров опустятся до минус 17, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T08:02

2021-01-15T08:02

2021-01-15T08:02

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Аномально холодная пятница ожидается в Москве, столбики термометров опустятся до минус 17, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Минувшая ночь (минус 16,4 ) и предстоящий день станут самыми морозными в текущем сезоне", — добавил он.По словам синоптика, в Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в столице минус 15-17, в Подмосковье минус 14-19. Ветер северной четверти 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20210114/pogoda-1593018003.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, московская область (подмосковье), общество