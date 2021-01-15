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Москвичей предупредили об аномально холодной погоде в пятницу
Москвичей предупредили об аномально холодной погоде в пятницу
Аномально холодная пятница ожидается в Москве, столбики термометров опустятся до минус 17, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T08:02
2021-01-15T08:02
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Аномально холодная пятница ожидается в Москве, столбики термометров опустятся до минус 17, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Минувшая ночь (минус 16,4 ) и предстоящий день станут самыми морозными в текущем сезоне", — добавил он.По словам синоптика, в Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в столице минус 15-17, в Подмосковье минус 14-19. Ветер северной четверти 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба.
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погода, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичей предупредили об аномально холодной погоде в пятницу

08:02 15.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Аномально холодная пятница ожидается в Москве, столбики термометров опустятся до минус 17, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня показания барометров в столичном регионе станут расти, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков выглянет солнце, но температурный фон окажется аномально холодным и на 6 градусов станет ниже положенной климатической нормы середины зимы", — сообщил Синенков.
"Минувшая ночь (минус 16,4 ) и предстоящий день станут самыми морозными в текущем сезоне", — добавил он.
По словам синоптика, в Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в столице минус 15-17, в Подмосковье минус 14-19. Ветер северной четверти 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба.
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