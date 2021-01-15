https://ria.ru/20210115/mutatsiya-1593264521.html

Россия разрабатывает тест-систему для выявления мутирующего вируса

Россия разрабатывает тест-систему для выявления мутирующего вируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в течение 2-3 недель Россия может создать тест-систему, которая отличит обычный вирус от вируса с мутацией. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T19:38

2021-01-15T19:38

2021-01-15T19:50

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в течение 2-3 недель Россия может создать тест-систему, которая отличит обычный вирус от вируса с мутацией.В России появился инструмент, который позволяет выпускать тест-системы, определяющие те или иные изменения вируса, заявила Попова. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/antitela-1593172197.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество