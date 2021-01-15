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Россия разрабатывает тест-систему для выявления мутирующего вируса
Россия разрабатывает тест-систему для выявления мутирующего вируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в течение 2-3 недель Россия может создать тест-систему, которая отличит обычный вирус от вируса с мутацией. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:38
2021-01-15T19:50
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в течение 2-3 недель Россия может создать тест-систему, которая отличит обычный вирус от вируса с мутацией.В России появился инструмент, который позволяет выпускать тест-системы, определяющие те или иные изменения вируса, заявила Попова. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество

Россия разрабатывает тест-систему для выявления мутирующего вируса

19:38 15.01.2021 (обновлено: 19:50 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКонтейнер с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Контейнер с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в течение 2-3 недель Россия может создать тест-систему, которая отличит обычный вирус от вируса с мутацией.

"Очень важно то, что мы можем получить тест-систему, я думаю, что на этой уйдет не больше 2-3 недель, которая будет дифференцировать вирус обычный от вируса с мутациями", - сказала Попова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

В России появился инструмент, который позволяет выпускать тест-системы, определяющие те или иные изменения вируса, заявила Попова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - Общество
 
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