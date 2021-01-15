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В Магадане водитель внедорожника сбил трех девочек на переходе и скрылся
В Магадане водитель внедорожника сбил трех девочек на переходе и скрылся
Полицейские Магадана нашли водителя, который на автомобиле "УАЗ" сбил трех девочек на пешеходном переходе и скрылся, дети госпитализированы, сообщает в пятницу... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T10:46
2021-01-15T10:51
ульяновский автомобильный завод (уаз)
магадан
происшествия
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МАГАДАН, 15 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Полицейские Магадана нашли водителя, который на автомобиле "УАЗ" сбил трех девочек на пешеходном переходе и скрылся, дети госпитализированы, сообщает в пятницу УМВД России по региону.Водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.
https://ria.ru/20210115/dtp-1593126051.html
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ульяновский автомобильный завод (уаз), магадан, происшествия

В Магадане водитель внедорожника сбил трех девочек на переходе и скрылся

10:46 15.01.2021 (обновлено: 10:51 15.01.2021)
 
© Фото : УМВД России по Магаданской областиМесто ДТП в Магадане, где водитель сбил трех девочек
Место ДТП в Магадане, где водитель сбил трех девочек - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Фото : УМВД России по Магаданской области
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 15 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Полицейские Магадана нашли водителя, который на автомобиле "УАЗ" сбил трех девочек на пешеходном переходе и скрылся, дети госпитализированы, сообщает в пятницу УМВД России по региону.
"Прибывшими на место происшествия сотрудниками ДПС установлено, что 56-летний водитель автомобиля "УАЗ" совершил наезд на троих несовершеннолетних пешеходов, девочек 12 и 13 лет, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия. В результате дорожной аварии дети получили телесные повреждения. Две девочки были доставлены в медицинское учреждение, а третья самостоятельно обратилась за помощью спустя некоторое время после происшествия. В течение часа личность водителя транспортного средства была установлена сотрудниками Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.
ДТП в Братском районе Иркутской области на трассе Вилюй - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
06:52
В ДТП на трассе вблизи Братска погибли четыре человека
Водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.
 
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)МагаданПроисшествия
 
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