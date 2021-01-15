В Магадане водитель внедорожника сбил трех девочек на переходе и скрылся
10:46 15.01.2021 (обновлено: 10:51 15.01.2021)
© Фото : УМВД России по Магаданской областиМесто ДТП в Магадане, где водитель сбил трех девочек
© Фото : УМВД России по Магаданской области
"Прибывшими на место происшествия сотрудниками ДПС установлено, что 56-летний водитель автомобиля "УАЗ" совершил наезд на троих несовершеннолетних пешеходов, девочек 12 и 13 лет, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия. В результате дорожной аварии дети получили телесные повреждения. Две девочки были доставлены в медицинское учреждение, а третья самостоятельно обратилась за помощью спустя некоторое время после происшествия. В течение часа личность водителя транспортного средства была установлена сотрудниками Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.
Водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.