https://ria.ru/20210115/magadan-1593148311.html

В Магадане водитель внедорожника сбил трех девочек на переходе и скрылся

В Магадане водитель внедорожника сбил трех девочек на переходе и скрылся

Полицейские Магадана нашли водителя, который на автомобиле "УАЗ" сбил трех девочек на пешеходном переходе и скрылся, дети госпитализированы, сообщает в пятницу... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:46

2021-01-15T10:46

2021-01-15T10:51

ульяновский автомобильный завод (уаз)

магадан

происшествия

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МАГАДАН, 15 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Полицейские Магадана нашли водителя, который на автомобиле "УАЗ" сбил трех девочек на пешеходном переходе и скрылся, дети госпитализированы, сообщает в пятницу УМВД России по региону.Водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

https://ria.ru/20210115/dtp-1593126051.html

магадан

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновский автомобильный завод (уаз), магадан, происшествия