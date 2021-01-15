https://ria.ru/20210115/liviya-1593072156.html

Без лишних вопросов. Кто продает оружие бывшего СССР воюющей стране

Без лишних вопросов. Кто продает оружие бывшего СССР воюющей стране

Греческие военные досмотрели в Средиземном море российское судно "Адлер". Их интересовало, нет ли на борту оружия для Ливии. Между тем в поставках вооружений в... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T08:00

2021-01-15T08:00

2021-01-15T08:24

фаиз сарадж

восточная европа

пир-центр

халифа хафтар

российский совет по международным делам

ил-76

евросоюз

франция

ливия

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Греческие военные досмотрели в Средиземном море российское судно "Адлер". Их интересовало, нет ли на борту оружия для Ливии. Между тем в поставках вооружений в эту африканскую страну замечены государства Европы и бывшего СССР. Кто возит на ливийскую войну ракеты, дроны и системы залпового огня — разбиралось РИА Новости."Дружественный досмотр""С вертолета на палубу высадились четверо представителей Военно-морских сил Греции. Визуально все осмотрели, спросили капитана, нет ли на борту оружия. Не нашли запрещенных грузов и покинули корабль", — рассказали в "НБ Шиппинг Компани", которой принадлежит российское судно.Проверку проводили в Средиземном море в районе, подконтрольном Североатлантическому альянсу. Греческие военные объяснили, что выполняют натовскую спецоперацию по пресечению незаконных поставок вооружений в Ливию. "Вели себя корректно, соблюдали международное право. После мы продолжили движение", — добавил владелец "Адлера".Внезапный досмотр россиян, задействованные во время инцидента греческий вертолет и корабль F-459 Adrias привлекли внимание журналистов и военных. Российская сторона заявила, что никто заранее не предупреждал моряков о проверках в Средиземноморье. Объясняться пришлось Евросоюзу."Этот эпизод — часть нашего сотрудничества, цель — пресечь контрабанду оружия в Триполи", — ответил Брюссель через Twitter.Подробностей спецоперации не последовало. Также в ЕС не сообщили, сколько нелегальных поставщиков уже задержали.По маршрутам нелегаловЕвросоюз и НАТО давно говорят о контрабанде оружия в воюющую Ливию. Но поставки идут, и конфликтующие стороны получают современные противотанковые управляемые ракеты, дроны и системы залпового огня.Продавцы оружия, как ни парадоксально, — страны, которые ведут борьбу с нелегалами в Триполи. Среди них Франция, Германия, Саудовская Аравия, Турция, Египет, даже Украина. Причем все они выступают за политическое решение ливийского конфликта.Противоборствующие стороны много лет призывают внешние силы прекратить поставки вооружений. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, контролирующий восток страны, напрямую обращался к европейцам и требовал не помогать Правительству национального согласия (ПНС)."За контрабандой стоит Евросоюз. Там досконально знают все пути доставки оружия и переброски наемников", — заявлял маршал.Главным контрабандистом Хафтар считает Анкару, выступающую на стороне ПНС. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз подчеркивал, что ПНС — международно признанное правительство, а потому его поддержка законна.Контрабанда из ЕвропыТриполи, в свою очередь, обвиняет Хафтара в том, что собственную армию он вооружает за счет Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Франции и России. Нападки ПНС небезосновательны. Так, например, летом 2019-го на базе в городе Гарьян обнаружили противотанковые управляемые ракеты французского производства. Елисейский дворец заявил, что не знает, как они там оказались. Но Эрдоган напомнил: Париж поддерживает Хафтара.Италии ставили на вид создание военного госпиталя возле Мисураты, где лечатся военные ПНС. Больницу круглосуточно охраняют итальянские солдаты, подотчетные Триполи. Рим назвал это гуманитарной миссией, согласованной с бывшим главой западного правительства Фаезом Сараджем.Германию тоже критиковали за продажу оружия странам, вовлеченным в войну в Ливии. В 2020-м немецкие власти одобрили экспорт на 4,3 миллиона евро, основные поставки предназначались Египту, Катару, Турции и ОАЭ.Каждый раз, когда стороны ливийского конфликта упрекают в получении контрабандного оружия, они оправдываются: "Это для борьбы с терроризмом"."Не задают лишних вопросов"В нелегальном экспорте оружия в Ливию замешаны и постсоветские страны. Схемы поставок всплыли два года назад, в ходе боев за аэропорт Аль-Джуфра. Под авиаудары попали два транспортных самолета Ил-76ТД. Выяснилось, что воздушные суда принадлежат украинской авиакомпании Europe Air, но зарегистрированы на имя выходца из Индии Джайдипа Мирчандани и зафрахтованы ОАЭ.По данным украинского издания strana.ua, оба самолета доставляли контрабандное оружие для мятежного генерала Хафтара. Комментаторы отмечали: Киев традиционно рассматривает большинство государств Ближнего Востока и Африки как рынок сбыта продукции военно-технического назначения, включая и авиационную.Молдавия — еще одна страна, заподозренная в нелегальном экспорте оружия в Ливию. Весной 2019-го из турецкого порта Самсун вышел транспорт с военной техникой. Зарегистрированное в Молдавии и шедшее под ее флагом судно находилось в управлении одной из верфей Турции. Груз предназначался для ПНС. Кишинев заявил, что к серым схемам непричастен.Эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов основными поставщиками нелегального оружия в Ливию называет государства Восточной Европы, включая Украину и Белоруссию."Идет оружие и из Сербии, Хорватии и других стран бывшей Югославии, где после войны этого добра хватает. Причем не на правительственном уровне. Это частные компании, которые просто заинтересованы в прибыли", — рассказывает Лукьянов.Профессор Академии военных наук и эксперт ПИР-Центра Вадим Козюлин полагает, что Ближнему Востоку выгодно сотрудничать с Украиной, Молдавией и Белоруссией по серым схемам."В странах СНГ, в отличие от Запада, не задают лишних вопросов типа "а для кого оружие". Власти Украины наверняка знали о контрабанде, но закрывали на это глаза. За доставку вооружения хорошо и оперативно платят, при этом транспортные компании формально не несут никакой ответственности за груз", — говорит Козюлин.Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов согласен, что поставки оружия через страны СНГ или Восточной Европы в Ливию выгодны — потому что не надо вдаваться в детали."Ливия под санкциями, и такие сделки чреваты неприятностями. Все понимают, что ОАЭ, равно как Египет и Саудовская Аравия, обеспечивают вооружением Хафтара. Но этого никто не афиширует. Турция, наоборот, поддерживает ПНС и часто действует через страны СНГ", — объясняет Семенов.По мнению экспертов, западные страны хоть и грешат нелегальными поставками, но такса у них значительно выше, чем у стран СНГ.

https://ria.ru/20200623/1573324792.html

https://ria.ru/20200724/1574816777.html

восточная европа

франция

ливия

молдавия

турция

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Операция в Средиземном море: итальянцы спасли тысячи беженцев у берегов Ливии Военно-морские силы Италии совместно с береговой охраной и финансовой гвардией страны спасли 4,4 тысячи человек у берегов Ливии. Смотрите кадры масштабной операции в Средиземном море. 2021-01-15T08:00 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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