https://ria.ru/20210115/latviya-1593219312.html

Бутина призвала зеркально ответить на притеснения журналистов в Латвии

Бутина призвала зеркально ответить на притеснения журналистов в Латвии

Член Общественной палаты России, руководитель проекта на RT "Своих не бросаем" Мария Бутина считает, что Россия должна применять зеркальные методы в ответ на... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:12

2021-01-15T16:12

2021-01-15T17:28

россия

медиавойны

мария бутина

евросоюз

латвия

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Член Общественной палаты России, руководитель проекта на RT "Своих не бросаем" Мария Бутина считает, что Россия должна применять зеркальные методы в ответ на притеснения русскоязычных журналистов в Латвии.Как ранее сообщалось, русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. В России в рамках проекта "Cвоих не бросаем" в поддержку латвийских журналистов была запущена масштабная информационная кампания."Безусловно, зеркальные методы. Россия — не государство, которое нападает. Россия — государство, которое помогает тем, кто обращается к нам за помощью, которое будет всегда стоять за свои национальные интересы, свой суверенитет и свою национальную безопасность. В данном случае с мечом пришли к нам, и меры должны быть приняты зеркальные", — сказала Бутина порталу Baltnews Латвия, отвечая на вопрос, какие могут быть механизмы ответа на действия балтийских властей.По словам общественного деятеля, если они преследуют наших журналистов, то нужно ограничивать возможность работы на территории России их официальным СМИ."Безусловно, затыкать рот таким образом, как поступают с нами, нельзя. Но можно осложнить жизнь недоброжелателям. Для этого существуют определенные варианты. Когда-то и вариант высылки тоже должен применяться. Не мы это начали", — добавила Бутина.Она отметила, что цель информационной кампании в рамках проекта "Cвоих не бросаем" — общественный резонанс, а также реальная помощь."С одной стороны, общественный резонанс играет принципиально важную роль, поскольку происходящее в Латвии сейчас — полное бесправие. Граждан Латвии судят — мы же понимаем — за высказывание точки зрения, альтернативной "генеральной линии партии". Поэтому об этом должен знать мир. На свою сторону нужно привлекать людей, небезразличных правозащитников, которых в мире достаточно и которые прекрасно понимают, что сегодня пришли за этими журналистами, а завтра придут за кем-нибудь еще", — отметила Бутина.По ее словам, планируется еще ряд мероприятий, связанных с реальной помощью этим людям."Мы будем привлекать на свою сторону профессиональное сообщество, журналистов. Конечно, планируются массовые акции, насколько это возможно с учетом пандемии. Будут и одиночные мероприятия с соблюдением социальной дистанции. Также речь идет о сборе подписей в поддержку этих людей, обращение в международные организации. Ряд таких обращений уже был подготовлен. Безусловно, людям нужно помогать де-факто с теми же адвокатами. У них должна быть качественная защита. Мы планируем оказать и юридическую помощь. И, естественно, придание публичности этих историй, я считаю, должно ставиться во главу угла. Я по своему опыту знаю, что это играет очень большую роль", — добавила общественный деятель.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве России отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20201223/zhurnalisty-1590520812.html

https://ria.ru/20210115/travlya-1593143975.html

https://ria.ru/20210114/latviya-1593054029.html

россия

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, медиавойны, мария бутина, евросоюз, латвия