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Соседка рассказала о москвичке, жившей в квартире с двумя трупами
Соседка рассказала о москвичке, жившей в квартире с двумя трупами
Соседка москвички, зашившей труп сожителя в штору, рассказала о женщине телеканалу "360". РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-15T20:19
2021-01-16T06:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Соседка москвички, зашившей труп сожителя в штору, рассказала о женщине телеканалу "360".По ее словам, когда тело удалось найти, пожилую женщину увезли в психиатрическую больницу."То, что она не дружит с головой, было понятно. Она была тихая, выползала и уползала (из дома. — Прим. ред.) тихо. Она выходит только по ночам", — поделилась соседка.Помимо трупа сожителя, отмечает телеканал, полицейские 14 января нашли в квартире скелет сына женщины."Я думаю, что для нее сын — это что-то другое. Он лежал 20 лет закрытый в комнате", — заявила соседка.Сын женщины, по ее словам, болел с рождения. Соседка утверждает, что поведение москвички изменилось, когда к ней переехал новый сожитель, которого она называет "чокнутым сектантом"."Они сначала в квартире собирали какие-то шабаши. Соседи очень страдали от них, а потом с годами все это поутихло. Они просто кукарекали, бегали в квартире, вреда особо никому не причиняли. По ночам ходили на помойку за едой", — сказала она.Два года назад у сожителя диагностировали рак, после этого он перестал выходить из квартиры. "Они не были ни пьяницами, ни дебоширами в последний год. Она просто выживала. Потому что у нее пенсия не оформлена, у нее даже паспорт советский еще. В квартире уже много лет отключено электричество — лет 20. То есть человек жил без света, без холодильника", — отметила собеседница "360".Также, как утверждает очевидица, пожилая женщина не пользовалась лифтом, поскольку считала, что для этого нужен "специальный ключ".
https://ria.ru/20210113/trup-1592825992.html
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москва, происшествия

Соседка рассказала о москвичке, жившей в квартире с двумя трупами

20:19 15.01.2021 (обновлено: 06:00 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Соседка москвички, зашившей труп сожителя в штору, рассказала о женщине телеканалу "360".
По ее словам, когда тело удалось найти, пожилую женщину увезли в психиатрическую больницу.
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"То, что она не дружит с головой, было понятно. Она была тихая, выползала и уползала (из дома. — Прим. ред.) тихо. Она выходит только по ночам", — поделилась соседка.
Помимо трупа сожителя, отмечает телеканал, полицейские 14 января нашли в квартире скелет сына женщины.
"Я думаю, что для нее сын — это что-то другое. Он лежал 20 лет закрытый в комнате", — заявила соседка.
Сын женщины, по ее словам, болел с рождения. Соседка утверждает, что поведение москвички изменилось, когда к ней переехал новый сожитель, которого она называет "чокнутым сектантом".
"Они сначала в квартире собирали какие-то шабаши. Соседи очень страдали от них, а потом с годами все это поутихло. Они просто кукарекали, бегали в квартире, вреда особо никому не причиняли. По ночам ходили на помойку за едой", — сказала она.
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Два года назад у сожителя диагностировали рак, после этого он перестал выходить из квартиры.
"Они не были ни пьяницами, ни дебоширами в последний год. Она просто выживала. Потому что у нее пенсия не оформлена, у нее даже паспорт советский еще. В квартире уже много лет отключено электричество — лет 20. То есть человек жил без света, без холодильника", — отметила собеседница "360".
Также, как утверждает очевидица, пожилая женщина не пользовалась лифтом, поскольку считала, что для этого нужен "специальный ключ".
 
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