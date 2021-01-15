https://ria.ru/20210115/kvartira-1593269942.html

Соседка рассказала о москвичке, жившей в квартире с двумя трупами

Соседка рассказала о москвичке, жившей в квартире с двумя трупами

Соседка москвички, зашившей труп сожителя в штору, рассказала о женщине телеканалу "360". РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-15T20:19

2021-01-15T20:19

2021-01-16T06:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Соседка москвички, зашившей труп сожителя в штору, рассказала о женщине телеканалу "360".По ее словам, когда тело удалось найти, пожилую женщину увезли в психиатрическую больницу."То, что она не дружит с головой, было понятно. Она была тихая, выползала и уползала (из дома. — Прим. ред.) тихо. Она выходит только по ночам", — поделилась соседка.Помимо трупа сожителя, отмечает телеканал, полицейские 14 января нашли в квартире скелет сына женщины."Я думаю, что для нее сын — это что-то другое. Он лежал 20 лет закрытый в комнате", — заявила соседка.Сын женщины, по ее словам, болел с рождения. Соседка утверждает, что поведение москвички изменилось, когда к ней переехал новый сожитель, которого она называет "чокнутым сектантом"."Они сначала в квартире собирали какие-то шабаши. Соседи очень страдали от них, а потом с годами все это поутихло. Они просто кукарекали, бегали в квартире, вреда особо никому не причиняли. По ночам ходили на помойку за едой", — сказала она.Два года назад у сожителя диагностировали рак, после этого он перестал выходить из квартиры. "Они не были ни пьяницами, ни дебоширами в последний год. Она просто выживала. Потому что у нее пенсия не оформлена, у нее даже паспорт советский еще. В квартире уже много лет отключено электричество — лет 20. То есть человек жил без света, без холодильника", — отметила собеседница "360".Также, как утверждает очевидица, пожилая женщина не пользовалась лифтом, поскольку считала, что для этого нужен "специальный ключ".

https://ria.ru/20210113/trup-1592825992.html

https://ria.ru/20201224/samara-1590834411.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия