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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210115/kreschenie-1593262153.html
Медики будут дежурить у подмосковных купелей во время крещенских купаний
Медики будут дежурить у подмосковных купелей во время крещенских купаний
Медработники будут дежурить у купелей во время крещенских купаний в Московской области. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:23
2021-01-15T19:23
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Медработники будут дежурить у купелей во время крещенских купаний в Московской области. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360"."Во время крещенских купаний во всех организованных местах будут находиться медицинские работники, а это порядка 220 площадок. Они готовы оказать экстренную медицинскую помощь, если она потребуется", — заявила глава ведомства.У купелей будут дежурить сотрудники скорой помощи, территориального центра медицины катастроф, врачебно-сестринские бригады.Медики напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности: не стоит погружаться в ледяную воду людям с обострениями хронических заболеваний и пациентам с сахарным диабетом, также важно отказаться от алкоголя до и после купания. В местах купаний необходимо соблюдать социальную дистанцию.Праздник Крещения Господня отмечается в ночь на 19 января. В Подмосковье установят около 75 торговых мест с горячим чаем, а рядом с водоемами развернут полевые кухни.
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)

Медики будут дежурить у подмосковных купелей во время крещенских купаний

19:23 15.01.2021
 
© РИА Новости / Илья НаймушинСвященнослужитель проводит обряд освящения воды на озере
Священнослужитель проводит обряд освящения воды на озере - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Медработники будут дежурить у купелей во время крещенских купаний в Московской области. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360".
"Во время крещенских купаний во всех организованных местах будут находиться медицинские работники, а это порядка 220 площадок. Они готовы оказать экстренную медицинскую помощь, если она потребуется", — заявила глава ведомства.
У купелей будут дежурить сотрудники скорой помощи, территориального центра медицины катастроф, врачебно-сестринские бригады.
Крещенские купания в Строгино - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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Медики напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности: не стоит погружаться в ледяную воду людям с обострениями хронических заболеваний и пациентам с сахарным диабетом, также важно отказаться от алкоголя до и после купания. В местах купаний необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Праздник Крещения Господня отмечается в ночь на 19 января. В Подмосковье установят около 75 торговых мест с горячим чаем, а рядом с водоемами развернут полевые кухни.
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)
 
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