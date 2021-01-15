https://ria.ru/20210115/kreschenie-1593262153.html

Медики будут дежурить у подмосковных купелей во время крещенских купаний

Медики будут дежурить у подмосковных купелей во время крещенских купаний

Медработники будут дежурить у купелей во время крещенских купаний в Московской области. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T19:23

2021-01-15T19:23

2021-01-15T19:23

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593259665_0:0:2986:1681_1920x0_80_0_0_769af9518b93aad8e85f8188942c3731.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Медработники будут дежурить у купелей во время крещенских купаний в Московской области. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360"."Во время крещенских купаний во всех организованных местах будут находиться медицинские работники, а это порядка 220 площадок. Они готовы оказать экстренную медицинскую помощь, если она потребуется", — заявила глава ведомства.У купелей будут дежурить сотрудники скорой помощи, территориального центра медицины катастроф, врачебно-сестринские бригады.Медики напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности: не стоит погружаться в ледяную воду людям с обострениями хронических заболеваний и пациентам с сахарным диабетом, также важно отказаться от алкоголя до и после купания. В местах купаний необходимо соблюдать социальную дистанцию.Праздник Крещения Господня отмечается в ночь на 19 января. В Подмосковье установят около 75 торговых мест с горячим чаем, а рядом с водоемами развернут полевые кухни.

https://ria.ru/20210115/kupaniya-1593213702.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , московская область (подмосковье)