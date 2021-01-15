https://ria.ru/20210115/kreschenie-1593262153.html
Медики будут дежурить у подмосковных купелей во время крещенских купаний
Медики будут дежурить у подмосковных купелей во время крещенских купаний
Медработники будут дежурить у купелей во время крещенских купаний в Московской области. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:23
2021-01-15T19:23
2021-01-15T19:23
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Медработники будут дежурить у купелей во время крещенских купаний в Московской области. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360"."Во время крещенских купаний во всех организованных местах будут находиться медицинские работники, а это порядка 220 площадок. Они готовы оказать экстренную медицинскую помощь, если она потребуется", — заявила глава ведомства.У купелей будут дежурить сотрудники скорой помощи, территориального центра медицины катастроф, врачебно-сестринские бригады.Медики напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности: не стоит погружаться в ледяную воду людям с обострениями хронических заболеваний и пациентам с сахарным диабетом, также важно отказаться от алкоголя до и после купания. В местах купаний необходимо соблюдать социальную дистанцию.Праздник Крещения Господня отмечается в ночь на 19 января. В Подмосковье установят около 75 торговых мест с горячим чаем, а рядом с водоемами развернут полевые кухни.
https://ria.ru/20210115/kupaniya-1593213702.html
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РИА Новости
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Медработники будут дежурить у купелей во время крещенских купаний в Московской области. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360"
.
"Во время крещенских купаний во всех организованных местах будут находиться медицинские работники, а это порядка 220 площадок. Они готовы оказать экстренную медицинскую помощь, если она потребуется", — заявила глава ведомства.
У купелей будут дежурить сотрудники скорой помощи, территориального центра медицины катастроф, врачебно-сестринские бригады.
Медики напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности: не стоит погружаться в ледяную воду людям с обострениями хронических заболеваний и пациентам с сахарным диабетом, также важно отказаться от алкоголя до и после купания. В местах купаний необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Праздник Крещения Господня отмечается в ночь на 19 января. В Подмосковье установят около 75 торговых мест с горячим чаем, а рядом с водоемами развернут полевые кухни.