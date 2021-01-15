Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593258989.html
Попова заявила о возможности за год привить от коронавируса 60% населения
Попова заявила о возможности за год привить от коронавируса 60% населения
В России от коронавируса за год могут привить 60 процентов населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими эпидемиологами. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:07
2021-01-15T21:21
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591202504_326:482:3108:2047_1920x0_80_0_0_2c6a2dfb388fb7be76d61216cb45d1ac.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В России от коронавируса за год могут привить 60 процентов населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими эпидемиологами. По ее словам, "это очень серьезное достижение". Главный санитарный врач страны отметила, что иммунизация должна быть массовой, но ее нужно организовать так, чтобы люди имели иммунитет к началу эпидсезона — к осени. Попова также заявила, что в России "наработался популяционный иммунитет при невысоком, по сравнению с другими странами, уровне заболеваемости" COVID-19.В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова в эфире канала "Россия 24" заявила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется 18 января. Такое поручение на этой неделе дал Владимир Путин. Уже сейчас привиться могут врачи, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, а также работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений. Желающие должны быть старше 18 лет и не иметь хронических заболеваний из списка противопоказаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593254352.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591202504_288:261:2669:2047_1920x0_80_0_0_1cc9c0d00c9d10014f6900b98adc2cab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество

Попова заявила о возможности за год привить от коронавируса 60% населения

19:07 15.01.2021 (обновлено: 21:21 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУказатель в поликлинике
Указатель в поликлинике - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В России от коронавируса за год могут привить 60 процентов населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими эпидемиологами.
По ее словам, "это очень серьезное достижение".
Главный санитарный врач страны отметила, что иммунизация должна быть массовой, но ее нужно организовать так, чтобы люди имели иммунитет к началу эпидсезона — к осени.
Попова также заявила, что в России "наработался популяционный иммунитет при невысоком, по сравнению с другими странами, уровне заболеваемости" COVID-19.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
Вчера, 18:41Распространение коронавируса
Голикова ждет включения препарата центра Чумакова в программу вакцинации
В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова в эфире канала "Россия 24" заявила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется 18 января. Такое поручение на этой неделе дал Владимир Путин.
Уже сейчас привиться могут врачи, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, а также работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений. Желающие должны быть старше 18 лет и не иметь хронических заболеваний из списка противопоказаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:09Элиты США и России не улучшат отношения при Байдене, считает эксперт
06:07Эксперт оценил шансы на продление СНВ-3 после прихода к власти Байдена
05:54Перу подписало соглашение с НИЦЭМ Гамалеи при переговорах по "Спутнику V"
05:31Австрийский архитектор ответил на нападки Украины из-за работы в Крыму
05:28Рисунок Эрже для обложки Тинтина продали за рекордную сумму
05:16Министр здравоохранения США подал в отставку, сообщает СМИ
05:11В Бразилии попросили разрешение на экстренное использование "Спутника V"
05:05Адвокат "шамана" из Капитолия предложил Трампу помиловать протестовавших
04:58Пушков рассказал, кто больше всего сожалеет о выходе России из ДОН
04:34Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями
04:11Источник рассказал об успехах в испытании новейших танков Т-90М
04:09Чубайс заявил о "грубейшей ошибке" из-за углеродного налога
04:07На МКС приостановили поиск второго места утечки воздуха в модуле "Звезда"
04:06В США восхитились новым поколением Lada Niva
03:00Эксперт дал советы, как открыть примерзшую дверь в автомобиле
02:59В Венесуэле начали обследовать желающих привиться "Спутником V"
02:43В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:41В ЦАР при нападении погиб еще один миротворец
02:14Эксперт рассказал, чья пенсия будет более 30 тысяч рублей в этом году
02:13В центре Гамалеи объяснили, станет ли COVID-19 более опасным
Лента новостейМолния