https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593258989.html
Попова заявила о возможности за год привить от коронавируса 60% населения
Попова заявила о возможности за год привить от коронавируса 60% населения
В России от коронавируса за год могут привить 60 процентов населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими эпидемиологами. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:07
2021-01-15T19:07
2021-01-15T21:21
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591202504_326:482:3108:2047_1920x0_80_0_0_2c6a2dfb388fb7be76d61216cb45d1ac.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В России от коронавируса за год могут привить 60 процентов населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими эпидемиологами. По ее словам, "это очень серьезное достижение". Главный санитарный врач страны отметила, что иммунизация должна быть массовой, но ее нужно организовать так, чтобы люди имели иммунитет к началу эпидсезона — к осени. Попова также заявила, что в России "наработался популяционный иммунитет при невысоком, по сравнению с другими странами, уровне заболеваемости" COVID-19.В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова в эфире канала "Россия 24" заявила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется 18 января. Такое поручение на этой неделе дал Владимир Путин. Уже сейчас привиться могут врачи, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, а также работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений. Желающие должны быть старше 18 лет и не иметь хронических заболеваний из списка противопоказаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593254352.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591202504_288:261:2669:2047_1920x0_80_0_0_1cc9c0d00c9d10014f6900b98adc2cab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество