https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593257835.html
Попова сравнила темпы заболеваемости COVID-19 в России и других странах
Попова сравнила темпы заболеваемости COVID-19 в России и других странах
Данные по заболеваемости коронавирусом в России на фоне других стран выглядят ровно и спокойно, при этом охват тестированием с целью выявления инфекции очень... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:01
2021-01-15T19:01
2021-01-15T19:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Данные по заболеваемости коронавирусом в России на фоне других стран выглядят ровно и спокойно, при этом охват тестированием с целью выявления инфекции очень высокий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На фоне проблем в других странах РФ выглядит ровно и спокойно, если смотреть кривые заболеваемости, регистрации на фоне нашего очень высокого... охвата (тестированием) с целью выявления (вируса), то наша кривая достаточно плавная и пологая по сравнению с тем, что мы видим на аналогичных графиках в других странах", - сказала Попова на совещании с ведущими эпидемиологами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество