https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593219625.html

Российские ученые нашли компонент змеиного яда, блокирующий коронавирус

Российские ученые нашли компонент змеиного яда, блокирующий коронавирус

Российские биологи из Института биоорганической химии РАН и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:16

2021-01-15T16:16

2021-01-15T16:17

наука

коронавирус covid-19

вирусы

биология

здоровье

российская академия наук

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские биологи из Института биоорганической химии РАН и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи обнаружили, что один из ферментов змеиного яда проявляет активность против коронавируса SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов bioRxiv.Змеиный яд содержит множество соединений, обладающих антибактериальными, противогрибковыми, противопаразитарными и противовирусными свойства. Авторы исследовали в лабораторных условиях один из его компонентов — фосфолипазу А2 (PLA2) — группу ферментов, которые имеют широкий спектр биологических функций. В первую очередь они участвуют в метаболизме липидов в сигнальных путях.Оказалось, что PLA2 обладают сильной вирулицидной активностью против SARS-CoV-2 и блокируют взаимодействие спайкового белка коронавируса с рецептором ACE2, через который вирус проникает в здоровые клетки.Активность ферментов PLA2 сильно зависит от того, из каких липидов состоит оболочка вируса. Если она сложена фосфолипидами, они способны ее разрушить путем гидролиза.Ранее ученые уже доказали, что PLA2 инактивируют вирус денге 2 типа путем расщепления глицерофосфолипидов оболочки вируса, однако они не влияют на вирусы Коксаки B5 и энцефаломиокардита, у которых отсутствует липидная оболочка. Они также неактивны в отношении вирусов с плазматической мембраной.В лабораторных наблюдениях авторы исследования обнаружили, что один из ферментов группы PLA2 подавляет цитопатический эффект в отношении SARS-CoV-2, предотвращая дегенеративные изменения в клетках, связанные с размножением вируса.Интересно, что в свое время фермент яда кобры IA PLA2 CM-II не проявил вирулицидных свойств при тестировании против родственного патогена — коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV). Ученые объясняют это генетическими и структурными различиями между этим вирусом и SARS-CoV-2, в частности, 70-процентным расхождение в их шиповых гликопротеинах. В этом случае разные группы PLA2 могут по-разному влиять на вирус, отмечают авторы.В случае SARS-CoV-2 гидролиз мембранного фосфатидилхолина под действием PLA2 приводил к образованию лизофосфатидилхолина — известного ингибитора слияния мембран, вызываемого такими вирусами, как грипп, бешенство и вирусы обезьяньего гриппа. Такая активность предотвращает проникновение вируса в здоровые клетки.Чтобы разобраться в механизме, с помощью которого компоненты PLA2 подавляют коронавирус, исследователи изучили детальное строение фермента. Выяснилось, что спайковые сегменты PLA2 обладают некоторым сходством с S-белком SARS-CoV-2 и, возможно, конкурентно ингибируют связывание вируса с рецепторами ACE2. Авторы отмечают, что это только предположение, и для выяснения реального механизма потребуются дополнительные исследования."Дополняя предыдущие выводы о способности PLA2 змеи инактивировать различные вирусы, эти результаты подчеркивают потенциал PLA2 как природного продукта для разработки противовирусных препаратов широкого спектра действия", — пишут в заключении авторы статьи.

https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592989938.html

https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592851313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вирусы, биология, здоровье, российская академия наук