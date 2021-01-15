https://ria.ru/20210115/konchalovskiy-1592831387.html

Биография Егора Кончаловского

Биография Егора Кончаловского

Режиссер, актер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский (по паспорту – Георгий Андреевич Михалков) родился 15 января 1966 года в Москве. Родители – кинорежиссер РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T04:01

2021-01-15T04:01

2021-01-15T04:01

москва

егор кончаловский (георгий михалков)

справки

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Режиссер, актер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский (по паспорту – Георгий Андреевич Михалков) родился 15 января 1966 года в Москве. Родители – кинорежиссер Андрей Михалков-Кончаловский и актриса Наталья Аринбасарова – развелись, когда мальчику было три года. В 1984-1986 годах проходил службу в армии в кавалерийском полку при киностудии "Мосфильм". Образование получил в Великобритании: в 1990 году окончил международную школу St. Clares в Оксфорде, в 1991 году – Кенсингтонский бизнес-колледж в Лондоне. Магистр истории искусств университета в Кембридже. Работал ассистентом режиссера у своего отца Андрея Кончаловского на картинах "Танго и Кэш" (1989), "Гомер и Эдди" (1989), "Ближний круг" (1991).В 1992 году совместно с режиссером, сценаристом Андреем Разенковым создал рекламную студию PS TVC (Partner Studio TVCommercials). Режиссер-постановщик более ста рекламных роликов для известных производителей.С 1997 года – художественный руководитель рекламного агентства Prospect Advertising. В 1999 году Егор Кончаловский поставил свой первый полнометражный художественный фильм "Затворник", за которым последовали боевики "Антикиллер" (2002), "Антикиллер 2: Антитеррор" (2003), в последнем из них Кончаловский выступил и как автор сценария. Затем он снял приключенческие боевики "Побег" (2005) и "Консервы" (2007), криминальный фильм "Розы для Эльзы" (2009). В 2009 году на экраны вышел полнометражный 3D анимационный фильм Егора Кончаловского "Наша Маша и Волшебный орех" – новогодняя музыкальная сказка о первой любви, крепкой дружбе и настоящих приключениях. В сюжете использовались мотивы сказки Гофмана "Щелкунчик и мышиный король". В 2010 году был выпущен альманах "Москва, я люблю тебя!", состоящий из 18 новелл, которые были сняты Кончаловским и режиссерами Ираклием Квирикадзе, Артемом Михалковым, Георгием Натансоном, Иваном Охлобыстиным, Верой Сторожевой, Аллой Суриковой, Олегом Фоминым и другими. Одновременно Кончаловский выступил и как продюсер картины. В 2011 году состоялась премьера фильма Егора Кончаловского "Возвращение в "А" о группе молодых телевизионщиков из России и Казахстана, которые направляются в Афганистан, чтобы снять документальный фильм.Егор Кончаловский продюсировал фильм "Путейцы-2"(2010) и киноальманах "Сердце мое – Астана" (2011), в котором он снял одну из новелл. Как актер Егор Кончаловский снимался в собственных фильмах "Антикиллер", "Антикиллер-2", "Побег", "Консервы", "Москва, я люблю тебя!", а также в картине "Трюкачи" (2008), короткометражной ленте "Шредер" (2014).В 2016 году он выступил продюсером фильма "Муж с доставкой на дом", в котором сыграл роль домушника. В 2019 году снял приключенческий триллер "На луне".В 2000 году за фильм "Затворник" Егор Кончаловский получил диплом "За успешный дебют" на кинофестивале "Московский Пегас" и был удостоен премии на кинофестивале русских фильмов в Онфлере. В 2001 году режиссеру был вручен приз за лучший дебют на кинофестивале в Гатчине.В 2002 году он был удостоен премии "За самый кассовый российский фильм" ("Антикиллер"), в 2003 году – премии "За самую оригинальную идею" в фильме "Антикиллер-2: Антитеррор". В 2019 году за фильм "Грех" получил награду "Мастер-класс года". От союза с актрисой Любовью Толкалиной (их брак был неофициальным) у Егора Кончаловского есть дочь. Вторая жена – Мария Леонова. В 2017 году у пары родился сын. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, егор кончаловский (георгий михалков), справки