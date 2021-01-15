https://ria.ru/20210115/karabakh-1593241488.html

Лавров обсудил с азербайджанским коллегой итоги саммита по Карабаху

Лавров обсудил с азербайджанским коллегой итоги саммита по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по телефону в пятницу обсудили итоги саммита лидеров РФ, Азербайджана и... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:41

2021-01-15T17:41

2021-01-15T17:41

ситуация в нагорном карабахе

джейхун байрамов

россия

никол пашинян

обсе

нагорный карабах

сергей лавров

ильхам алиев

владимир путин

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по телефону в пятницу обсудили итоги саммита лидеров РФ, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, сообщает МИД России.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна в ближайшее время представить планы по развитию Карабаха.Стороны также затронули ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210113/aliev_erevan-1592760000.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейхун байрамов, россия, никол пашинян, обсе, нагорный карабах, сергей лавров, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире