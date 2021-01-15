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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210115/karabakh-1593241488.html
Лавров обсудил с азербайджанским коллегой итоги саммита по Карабаху
Лавров обсудил с азербайджанским коллегой итоги саммита по Карабаху
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по телефону в пятницу обсудили итоги саммита лидеров РФ, Азербайджана и... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:41
2021-01-15T17:41
ситуация в нагорном карабахе
джейхун байрамов
россия
никол пашинян
обсе
нагорный карабах
сергей лавров
ильхам алиев
владимир путин
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по телефону в пятницу обсудили итоги саммита лидеров РФ, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, сообщает МИД России.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна в ближайшее время представить планы по развитию Карабаха.Стороны также затронули ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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россия
нагорный карабах
азербайджан
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джейхун байрамов, россия, никол пашинян, обсе, нагорный карабах, сергей лавров, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Лавров обсудил с азербайджанским коллегой итоги саммита по Карабаху

17:41 15.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина в городе Аскеран в Нагорном Карабахе
Женщина в городе Аскеран в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по телефону в пятницу обсудили итоги саммита лидеров РФ, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, сообщает МИД России.
Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна в ближайшее время представить планы по развитию Карабаха.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили итоги саммита лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января 2021 года в Москве, реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей, в том числе касающихся решения гуманитарных вопросов, запуска процесса разблокирования экономических и транспортных связей в регионе", - говорится в сообщении.

Стороны также затронули ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.
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Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеДжейхун БайрамовРоссияНикол ПашинянОБСЕНагорный КарабахСергей ЛавровИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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