Лавров обсудил с азербайджанским коллегой итоги саммита по Карабаху
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по телефону в пятницу обсудили итоги саммита лидеров РФ, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, сообщает МИД России.
Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна в ближайшее время представить планы по развитию Карабаха.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили итоги саммита лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января 2021 года в Москве, реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей, в том числе касающихся решения гуманитарных вопросов, запуска процесса разблокирования экономических и транспортных связей в регионе", - говорится в сообщении.
Стороны также затронули ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
10 ноября 2020, 13:57ИнфографикаПеремирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия