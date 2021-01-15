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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210115/kapitoliy-1593276324.html
В США завели около ста уголовных дел из-за захвата Капитолия
В США завели около ста уголовных дел из-за захвата Капитолия
И.о. федерального прокурора США Майкл Шервин рассказал о расследовании штурма Капитолия 6 января. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T21:40
2021-01-15T22:47
фбр
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джо байден
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захват капитолия в вашингтоне
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в мире
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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. И.о. федерального прокурора США Майкл Шервин рассказал о расследовании штурма Капитолия 6 января. В свою очередь, представитель ФБР Стивен Дантуоно заявил, что задержано более 100 человек, определено более 270 подозреваемых.Расследование обстоятельств захвата здания конгресса возглавит Рассел Онорэй, сообщила журналистам спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она уточнила, что отставной генерал-лейтенант тщательно проанализирует инфраструктуру обеспечения безопасности, межведомственного взаимодействия и системы командования и контроля всего комплекса Капитолия.Шестого января сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга американского президента в Вашингтоне. Работа конгресса прервалась на несколько часов.В результате беспорядков погибли участница штурма и полицейский, еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.После того как силовики удалили участников беспорядков из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена.Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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фбр, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), капитолий, сша, в мире

В США завели около ста уголовных дел из-за захвата Капитолия

21:40 15.01.2021 (обновлено: 22:47 15.01.2021)
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие у здания Капитолия в Вашингтоне
Военнослужащие у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. И.о. федерального прокурора США Майкл Шервин рассказал о расследовании штурма Капитолия 6 января.

"У нас есть 98 уголовных дел, большинство из них федеральные дела по обвинению в тяжких преступлениях, и 275 открытых досье, так что к концу дня их будет больше 300", — сказал он.

В свою очередь, представитель ФБР Стивен Дантуоно заявил, что задержано более 100 человек, определено более 270 подозреваемых.
Расследование обстоятельств захвата здания конгресса возглавит Рассел Онорэй, сообщила журналистам спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она уточнила, что отставной генерал-лейтенант тщательно проанализирует инфраструктуру обеспечения безопасности, межведомственного взаимодействия и системы командования и контроля всего комплекса Капитолия.
Военнослужащие Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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Шестого января сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга американского президента в Вашингтоне.
Работа конгресса прервалась на несколько часов.
В результате беспорядков погибли участница штурма и полицейский, еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.
После того как силовики удалили участников беспорядков из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена.
Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Сторонники Дональда Трампа у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Захват Капитолия в ВашингтонеФБРДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)КапитолийСШАВ мире
 
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