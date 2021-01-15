https://ria.ru/20210115/kapitoliy-1593276324.html

В США завели около ста уголовных дел из-за захвата Капитолия

В США завели около ста уголовных дел из-за захвата Капитолия

И.о. федерального прокурора США Майкл Шервин рассказал о расследовании штурма Капитолия 6 января. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T21:40

2021-01-15T21:40

2021-01-15T22:47

фбр

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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. И.о. федерального прокурора США Майкл Шервин рассказал о расследовании штурма Капитолия 6 января. В свою очередь, представитель ФБР Стивен Дантуоно заявил, что задержано более 100 человек, определено более 270 подозреваемых.Расследование обстоятельств захвата здания конгресса возглавит Рассел Онорэй, сообщила журналистам спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она уточнила, что отставной генерал-лейтенант тщательно проанализирует инфраструктуру обеспечения безопасности, межведомственного взаимодействия и системы командования и контроля всего комплекса Капитолия.Шестого января сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга американского президента в Вашингтоне. Работа конгресса прервалась на несколько часов.В результате беспорядков погибли участница штурма и полицейский, еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.После того как силовики удалили участников беспорядков из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена.Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html

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вашингтон (город)

сша

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фбр, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), капитолий, сша, в мире