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Мордашов заявил о катастрофе в случае экономической изоляции России
Мордашов заявил о катастрофе в случае экономической изоляции России
Глава совета директоров "Северстали" и ее основной акционер Алексей Мордашов заявил об угрозе "катастрофы" в России в случае экономической изоляции. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T20:27
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россия
импорт
алексей мордашов
экономика
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава совета директоров "Северстали" и ее основной акционер Алексей Мордашов заявил об угрозе "катастрофы" в России в случае экономической изоляции.Рассуждая о возможности полного отказа России от внешних экономических связей, он подчеркнул, что в настоящий момент внутренний рынок хоть и требует мер для защиты и стимулирования, однако минимизация внешнего товарного оборота может нанести по потребителям "тяжелейший удар" и обернуться катастрофой для страны."Интересы каждого из нас как потребителя и наемного работника или предпринимателя пострадают колоссальным образом без возможности экспортировать и импортировать", — цитирует его РБК.Мордашов также отметил, что считает искусственными разговоры о теоретической возможности изоляции страны.По его словам, Россия зависима от внешнеэкономической деятельности, а, следовательно, без экспорта и импорта национальная экономика "сожмется раза в два"."Такие отрасли, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, металлургия, просто остановятся, если у нас исчезнет возможность экспортировать", — сказал акционер "Северстали".При этом Мордашов согласился, что в ряде случаев существует необходимость вмешательства государства в рыночные процессы, однако отметил, что в подобных ситуациях любые действия следует тщательно продумать и направить силы на то, чтобы не навредить рынку.
https://ria.ru/20201230/prognoz-1591518923.html
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россия, импорт, алексей мордашов, экономика

Мордашов заявил о катастрофе в случае экономической изоляции России

20:27 15.01.2021 (обновлено: 22:10 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста"
Председатель совета директоров ПАО Северсталь Алексей Мордашов на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава совета директоров "Северстали" и ее основной акционер Алексей Мордашов заявил об угрозе "катастрофы" в России в случае экономической изоляции.
Рассуждая о возможности полного отказа России от внешних экономических связей, он подчеркнул, что в настоящий момент внутренний рынок хоть и требует мер для защиты и стимулирования, однако минимизация внешнего товарного оборота может нанести по потребителям "тяжелейший удар" и обернуться катастрофой для страны.
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"Интересы каждого из нас как потребителя и наемного работника или предпринимателя пострадают колоссальным образом без возможности экспортировать и импортировать", — цитирует его РБК.
Мордашов также отметил, что считает искусственными разговоры о теоретической возможности изоляции страны.
По его словам, Россия зависима от внешнеэкономической деятельности, а, следовательно, без экспорта и импорта национальная экономика "сожмется раза в два".
"Такие отрасли, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, металлургия, просто остановятся, если у нас исчезнет возможность экспортировать", — сказал акционер "Северстали".
При этом Мордашов согласился, что в ряде случаев существует необходимость вмешательства государства в рыночные процессы, однако отметил, что в подобных ситуациях любые действия следует тщательно продумать и направить силы на то, чтобы не навредить рынку.
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