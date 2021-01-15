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Летчики Балтфлота исполнили мечту ребенка побывать в кабине истребителя

Летчики Балтфлота исполнили мечту ребенка побывать в кабине истребителя

Летчики морской авиации Балтийского флота осуществили новогоднюю мечту 11-летнего Артема из Калининграда, воспитанника центра помощи детям, оставшимся без... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T15:46

2021-01-15T15:46

2021-01-15T16:47

хорошие новости

балтийское море

балтийский флот вмф россии

су-27

чкаловск

артем

общество

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КАЛИНИНГРАД, 15 янв — РИА Новости. Летчики морской авиации Балтийского флота осуществили новогоднюю мечту 11-летнего Артема из Калининграда, воспитанника центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, посидеть в кабине истребителя, рассказал журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.Перед тем как подняться в кабину боевого Су-27, Артему организовали короткую презентацию по военному аэродрому Чкаловск. Ему рассказали об экипировке современных летчиков, показали варианты снаряжения и костюмов, дали примерить шлем летчика, который вылетает на перехват и сопровождение воздушных целей.После этого Артема проводили в кабину самолета, чтобы занять место летчика Су-27. О боевой машине мальчику рассказал командир истребительного полка морской авиации Балтийского флота полковник Алексей Малафеев. Все время, пока он находился в кабине, перед ним выруливали и взлетали истребители Су-27. В завершение встречи Артема познакомили с аэродромной техникой, прокатили на пожарной машине, вручили подари от командования и фотографии истребителей Су-27 во время полетов над Балтийским морем.

балтийское море

чкаловск

артем

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балтийское море, балтийский флот вмф россии, су-27, чкаловск, артем, общество