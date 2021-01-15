Летчики Балтфлота исполнили мечту ребенка побывать в кабине истребителя
15:46 15.01.2021 (обновлено: 16:47 15.01.2021)
© Фото : пресс-служба Балтийского флотаЛетчики морской авиации Балтийского флота исполнили новогоднюю мечту подростка, пригласив его на полеты истребителей
© Фото : пресс-служба Балтийского флота
КАЛИНИНГРАД, 15 янв — РИА Новости. Летчики морской авиации Балтийского флота осуществили новогоднюю мечту 11-летнего Артема из Калининграда, воспитанника центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, посидеть в кабине истребителя, рассказал журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.
"Стать летчиком — давняя мечта Артема, поэтому на этот Новый год он загадал побывать на военном аэродроме. Стремясь исполнить мечту ребенка, руководство центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Надежда" обратились к командованию Балтийским флотом с просьбой о возможности побывать в гостях у летчиков-истребителей. И вот мечта стала реальностью", — сказал Мартов.
Перед тем как подняться в кабину боевого Су-27, Артему организовали короткую презентацию по военному аэродрому Чкаловск. Ему рассказали об экипировке современных летчиков, показали варианты снаряжения и костюмов, дали примерить шлем летчика, который вылетает на перехват и сопровождение воздушных целей.
После этого Артема проводили в кабину самолета, чтобы занять место летчика Су-27. О боевой машине мальчику рассказал командир истребительного полка морской авиации Балтийского флота полковник Алексей Малафеев. Все время, пока он находился в кабине, перед ним выруливали и взлетали истребители Су-27. В завершение встречи Артема познакомили с аэродромной техникой, прокатили на пожарной машине, вручили подари от командования и фотографии истребителей Су-27 во время полетов над Балтийским морем.
© Фото : пресс-служба Балтийского флотаЛетчики морской авиации Балтийского флота исполнили новогоднюю мечту подростка, пригласив его на полеты истребителей
© Фото : пресс-служба Балтийского флота
Летчики морской авиации Балтийского флота исполнили новогоднюю мечту подростка, пригласив его на полеты истребителей