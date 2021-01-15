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Летчики Балтфлота исполнили мечту ребенка побывать в кабине истребителя
Летчики Балтфлота исполнили мечту ребенка побывать в кабине истребителя
Летчики морской авиации Балтийского флота осуществили новогоднюю мечту 11-летнего Артема из Калининграда, воспитанника центра помощи детям, оставшимся без... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:46
2021-01-15T16:47
хорошие новости
балтийское море
балтийский флот вмф россии
су-27
чкаловск
артем
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КАЛИНИНГРАД, 15 янв — РИА Новости. Летчики морской авиации Балтийского флота осуществили новогоднюю мечту 11-летнего Артема из Калининграда, воспитанника центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, посидеть в кабине истребителя, рассказал журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.Перед тем как подняться в кабину боевого Су-27, Артему организовали короткую презентацию по военному аэродрому Чкаловск. Ему рассказали об экипировке современных летчиков, показали варианты снаряжения и костюмов, дали примерить шлем летчика, который вылетает на перехват и сопровождение воздушных целей.После этого Артема проводили в кабину самолета, чтобы занять место летчика Су-27. О боевой машине мальчику рассказал командир истребительного полка морской авиации Балтийского флота полковник Алексей Малафеев. Все время, пока он находился в кабине, перед ним выруливали и взлетали истребители Су-27. В завершение встречи Артема познакомили с аэродромной техникой, прокатили на пожарной машине, вручили подари от командования и фотографии истребителей Су-27 во время полетов над Балтийским морем.
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балтийское море, балтийский флот вмф россии, су-27, чкаловск, артем, общество

Летчики Балтфлота исполнили мечту ребенка побывать в кабине истребителя

15:46 15.01.2021 (обновлено: 16:47 15.01.2021)
 
© Фото : пресс-служба Балтийского флотаЛетчики морской авиации Балтийского флота исполнили новогоднюю мечту подростка, пригласив его на полеты истребителей
Летчики морской авиации Балтийского флота исполнили новогоднюю мечту подростка, пригласив его на полеты истребителей - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Фото : пресс-служба Балтийского флота
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КАЛИНИНГРАД, 15 янв — РИА Новости. Летчики морской авиации Балтийского флота осуществили новогоднюю мечту 11-летнего Артема из Калининграда, воспитанника центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, посидеть в кабине истребителя, рассказал журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.

"Стать летчиком — давняя мечта Артема, поэтому на этот Новый год он загадал побывать на военном аэродроме. Стремясь исполнить мечту ребенка, руководство центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Надежда" обратились к командованию Балтийским флотом с просьбой о возможности побывать в гостях у летчиков-истребителей. И вот мечта стала реальностью", — сказал Мартов.

Перед тем как подняться в кабину боевого Су-27, Артему организовали короткую презентацию по военному аэродрому Чкаловск. Ему рассказали об экипировке современных летчиков, показали варианты снаряжения и костюмов, дали примерить шлем летчика, который вылетает на перехват и сопровождение воздушных целей.
После этого Артема проводили в кабину самолета, чтобы занять место летчика Су-27. О боевой машине мальчику рассказал командир истребительного полка морской авиации Балтийского флота полковник Алексей Малафеев. Все время, пока он находился в кабине, перед ним выруливали и взлетали истребители Су-27. В завершение встречи Артема познакомили с аэродромной техникой, прокатили на пожарной машине, вручили подари от командования и фотографии истребителей Су-27 во время полетов над Балтийским морем.
© Фото : пресс-служба Балтийского флотаЛетчики морской авиации Балтийского флота исполнили новогоднюю мечту подростка, пригласив его на полеты истребителей
Летчики морской авиации Балтийского флота исполнили новогоднюю мечту подростка, пригласив его на полеты истребителей - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Фото : пресс-служба Балтийского флота
Летчики морской авиации Балтийского флота исполнили новогоднюю мечту подростка, пригласив его на полеты истребителей
 
Хорошие новостиБалтийское мореБалтийский флот ВМФ РоссииСу-27ЧкаловскАртемОбщество
 
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