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https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593264140.html
Жена Грачевского опубликовала пост в память о муже
Жена Грачевского опубликовала пост в память о муже
Супруга скончавшегося художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала в Instagram сообщение в память о муже. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:34
2021-01-15T21:43
культура
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Супруга скончавшегося художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала в Instagram сообщение в память о муже."Ты жив во мне и своих детях. Я хочу быть с тобой", — написала она в "историях" в инстаграме.У супругов в 2020 году родился сын, также у Грачевского осталось трое детей от предыдущих браков.В конце декабря 71-летнего Бориса Грачевского госпитализировали в одну из московских больниц, его состояние оценивалось как тяжелое. Накануне стало известно о смерти худрука "Ералаша", причиной стала коронавирусная инфекция.
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умер борис грачевский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, борис грачевский, москва, соцсети, общество

Жена Грачевского опубликовала пост в память о муже

19:34 15.01.2021 (обновлено: 21:43 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр НатрускинРежиссер Борис Грачевский
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Супруга скончавшегося художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала в Instagram сообщение в память о муже.
"Ты жив во мне и своих детях. Я хочу быть с тобой", — написала она в "историях" в инстаграме.
У супругов в 2020 году родился сын, также у Грачевского осталось трое детей от предыдущих браков.
В конце декабря 71-летнего Бориса Грачевского госпитализировали в одну из московских больниц, его состояние оценивалось как тяжелое. Накануне стало известно о смерти худрука "Ералаша", причиной стала коронавирусная инфекция.
Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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КультураУмер Борис ГрачевскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияБорис ГрачевскийМоскваСоцсетиОбщество
 
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