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Жена Грачевского опубликовала пост в память о муже
Жена Грачевского опубликовала пост в память о муже
Супруга скончавшегося художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала в Instagram сообщение в память о муже. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:34
2021-01-15T19:34
2021-01-15T21:43
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Супруга скончавшегося художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала в Instagram сообщение в память о муже."Ты жив во мне и своих детях. Я хочу быть с тобой", — написала она в "историях" в инстаграме.У супругов в 2020 году родился сын, также у Грачевского осталось трое детей от предыдущих браков.В конце декабря 71-летнего Бориса Грачевского госпитализировали в одну из московских больниц, его состояние оценивалось как тяжелое. Накануне стало известно о смерти худрука "Ералаша", причиной стала коронавирусная инфекция.
https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593149249.html
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