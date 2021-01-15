Nord Stream 2 назвала сроки возобновления укладки "Северного потока — 2"
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Компания Nord Stream 2 (оператор "Северного потока — 2") намерена определить, когда продолжит строительство газопровода, в конце января — начале февраля.
Как пояснил представитель Nord Stream 2 немецкому изданию Handelsblatt, компания получила от Датского энергетического агентства разрешение начать работы с сегодняшнего дня, но это не означает, что она сразу же возобновит прокладку.
"Вероятно, мы сможем более точно определить, когда мы начнем прокладывать трубы, только в конце января — начале февраля", — пояснили в компании.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые европейские страны. В конце 2019 года США включили санкции против газопровода в оборонный бюджет, из-за чего швейцарская компания Allseas сразу же остановила укладку труб.
Строительство возобновилось год спустя — в декабре судно "Фортуна" уложило 2,6 километра труб в водах Германии. Недостроенным остаются примерно 148 из 2460 километров — 120 километров в водах Дании и примерно 28 — в водах Германии.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"