https://ria.ru/20210115/gazoprovod-1593228878.html

Nord Stream 2 назвала сроки возобновления укладки "Северного потока — 2"

Nord Stream 2 назвала сроки возобновления укладки "Северного потока — 2"

Компания Nord Stream 2 (оператор "Северного потока — 2") намерена определить, когда продолжит строительство газопровода, в конце января — начале февраля. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:53

2021-01-15T16:53

2021-01-15T16:53

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

германия

дания

экономика

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Компания Nord Stream 2 (оператор "Северного потока — 2") намерена определить, когда продолжит строительство газопровода, в конце января — начале февраля.Как пояснил представитель Nord Stream 2 немецкому изданию Handelsblatt, компания получила от Датского энергетического агентства разрешение начать работы с сегодняшнего дня, но это не означает, что она сразу же возобновит прокладку.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые европейские страны. В конце 2019 года США включили санкции против газопровода в оборонный бюджет, из-за чего швейцарская компания Allseas сразу же остановила укладку труб.Строительство возобновилось год спустя — в декабре судно "Фортуна" уложило 2,6 километра труб в водах Германии. Недостроенным остаются примерно 148 из 2460 километров — 120 километров в водах Дании и примерно 28 — в водах Германии.

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дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, дания, экономика