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Nord Stream 2 назвала сроки возобновления укладки "Северного потока — 2"
Nord Stream 2 назвала сроки возобновления укладки "Северного потока — 2"
Компания Nord Stream 2 (оператор "Северного потока — 2") намерена определить, когда продолжит строительство газопровода, в конце января — начале февраля. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:53
2021-01-15T16:53
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
германия
дания
экономика
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Компания Nord Stream 2 (оператор "Северного потока — 2") намерена определить, когда продолжит строительство газопровода, в конце января — начале февраля.Как пояснил представитель Nord Stream 2 немецкому изданию Handelsblatt, компания получила от Датского энергетического агентства разрешение начать работы с сегодняшнего дня, но это не означает, что она сразу же возобновит прокладку.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые европейские страны. В конце 2019 года США включили санкции против газопровода в оборонный бюджет, из-за чего швейцарская компания Allseas сразу же остановила укладку труб.Строительство возобновилось год спустя — в декабре судно "Фортуна" уложило 2,6 километра труб в водах Германии. Недостроенным остаются примерно 148 из 2460 километров — 120 километров в водах Дании и примерно 28 — в водах Германии.
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, дания, экономика

Nord Stream 2 назвала сроки возобновления укладки "Северного потока — 2"

16:53 15.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна"
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Компания Nord Stream 2 (оператор "Северного потока — 2") намерена определить, когда продолжит строительство газопровода, в конце января — начале февраля.
Как пояснил представитель Nord Stream 2 немецкому изданию Handelsblatt, компания получила от Датского энергетического агентства разрешение начать работы с сегодняшнего дня, но это не означает, что она сразу же возобновит прокладку.
"Вероятно, мы сможем более точно определить, когда мы начнем прокладывать трубы, только в конце января — начале февраля", — пояснили в компании.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые европейские страны. В конце 2019 года США включили санкции против газопровода в оборонный бюджет, из-за чего швейцарская компания Allseas сразу же остановила укладку труб.
Строительство возобновилось год спустя — в декабре судно "Фортуна" уложило 2,6 километра труб в водах Германии. Недостроенным остаются примерно 148 из 2460 километров — 120 километров в водах Дании и примерно 28 — в водах Германии.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГерманияДанияЭкономика
 
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