https://ria.ru/20210115/evpatoriya-1593171117.html
Жительница Евпатории задушила девятилетнего сына
Жительница Евпатории задушила девятилетнего сына
Жительница Евпатории задушила своего девятилетнего сына, женщина госпитализирована в медучреждение для лечения пациентов с психическими заболеваниями,... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:22
2021-01-15T12:22
2021-01-15T12:22
следственный комитет россии (ск рф)
евпатория
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Жительница Евпатории задушила своего девятилетнего сына, женщина госпитализирована в медучреждение для лечения пациентов с психическими заболеваниями, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ."Установлено, что днем 14 января текущего года 39-летняя женщина по месту жительства нанесла телесные повреждения своему 9-летнему сыну, мальчик скончался от удушения", - говорится в сообщении.В отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве."Установлено, что женщина страдает психическим заболеванием, в связи с чем в настоящее время она госпитализирована в одно из медучреждений с соответствующим диагнозом, назначены соответствующие экспертизы на предмет ее вменяемости на момент совершения преступления", - отметили в ведомстве.В свою очередь, старший помощник прокурора республики по взаимодействию со средствами массовой информации Дарья Бирюк сообщила, что надзорными органами будет организована проверка по факту смерти ребенка и дана принципиальная оценка работе профилактических служб, органов опеки и попечительства, вплоть до решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц.
https://ria.ru/20201116/khakasiya-1584779650.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), евпатория, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости.
Жительница Евпатории
задушила своего девятилетнего сына, женщина госпитализирована в медучреждение для лечения пациентов с психическими заболеваниями, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК
РФ.
"Установлено, что днем 14 января текущего года 39-летняя женщина по месту жительства нанесла телесные повреждения своему 9-летнему сыну, мальчик скончался от удушения", - говорится в сообщении.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве.
"Установлено, что женщина страдает психическим заболеванием, в связи с чем в настоящее время она госпитализирована в одно из медучреждений с соответствующим диагнозом, назначены соответствующие экспертизы на предмет ее вменяемости на момент совершения преступления", - отметили в ведомстве.
В свою очередь, старший помощник прокурора республики по взаимодействию со средствами массовой информации Дарья Бирюк сообщила, что надзорными органами будет организована проверка по факту смерти ребенка и дана принципиальная оценка работе профилактических служб, органов опеки и попечительства, вплоть до решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц.