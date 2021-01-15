https://ria.ru/20210115/evpatoriya-1593171117.html

Жительница Евпатории задушила девятилетнего сына

Жительница Евпатории задушила девятилетнего сына

Жительница Евпатории задушила своего девятилетнего сына, женщина госпитализирована в медучреждение для лечения пациентов с психическими заболеваниями,... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:22

2021-01-15T12:22

2021-01-15T12:22

следственный комитет россии (ск рф)

евпатория

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Жительница Евпатории задушила своего девятилетнего сына, женщина госпитализирована в медучреждение для лечения пациентов с психическими заболеваниями, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ."Установлено, что днем 14 января текущего года 39-летняя женщина по месту жительства нанесла телесные повреждения своему 9-летнему сыну, мальчик скончался от удушения", - говорится в сообщении.В отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве."Установлено, что женщина страдает психическим заболеванием, в связи с чем в настоящее время она госпитализирована в одно из медучреждений с соответствующим диагнозом, назначены соответствующие экспертизы на предмет ее вменяемости на момент совершения преступления", - отметили в ведомстве.В свою очередь, старший помощник прокурора республики по взаимодействию со средствами массовой информации Дарья Бирюк сообщила, что надзорными органами будет организована проверка по факту смерти ребенка и дана принципиальная оценка работе профилактических служб, органов опеки и попечительства, вплоть до решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц.

https://ria.ru/20201116/khakasiya-1584779650.html

евпатория

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), евпатория, происшествия