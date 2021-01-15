https://ria.ru/20210115/elochnyy-krugovorot-kuda-devat-novogodnee-derevo-1593265862.html
"Елочный круговорот": куда девать новогоднее дерево?
"Елочный круговорот": куда девать новогоднее дерево?
В Москве проходит акция "Елочный круговорот" по сбору и утилизации новогодних елок. Сдать дерево можно до 20 февраля 2021 года, предварительно очистив его от игрушек и мишуры.
2021-01-15T19:44
2021-01-15T19:44
2021-01-15T19:44
новый год
природа
праздник
экология
видео
общество
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Адреса пунктов сбора, а их более 500, можно найти на портале mos.ru. Главная цель акции – привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов. Старые елки перерабатывают в щепу, которая в дальнейшем используется на природных территориях.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Елочный круговорот": куда девать новогоднее дерево?
В Москве проходит акция «Елочный круговорот» по сбору и утилизации новогодних елок. Сдать дерево можно до 20 февраля 2021 года, предварительно очистив его от игрушек и мишуры. Адреса пунктов сбора, а их более 500, можно найти на портале mos.ru. Главная цель акции – привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов. Старые елки перерабатывают в щепу, которая в дальнейшем используется на природных территориях.
2021-01-15T19:44
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PT2M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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видео, новый год, природа, праздник, экология, видео, общество
"Елочный круговорот": куда девать новогоднее дерево?
В Москве проходит акция "Елочный круговорот" по сбору и утилизации новогодних елок. Сдать дерево можно до 20 февраля 2021 года, предварительно очистив его от игрушек и мишуры.
2021-01-15T19:44
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PT2M12S
"Елочный круговорот": куда девать новогоднее дерево?
В Москве проходит акция "Елочный круговорот" по сбору и утилизации новогодних елок. Сдать дерево можно до 20 февраля 2021 года, предварительно очистив его от игрушек и мишуры.