https://ria.ru/20210115/elochnyy-krugovorot-kuda-devat-novogodnee-derevo-1593265862.html

"Елочный круговорот": куда девать новогоднее дерево?

"Елочный круговорот": куда девать новогоднее дерево?

В Москве проходит акция "Елочный круговорот" по сбору и утилизации новогодних елок. Сдать дерево можно до 20 февраля 2021 года, предварительно очистив его от игрушек и мишуры.

2021-01-15T19:44

2021-01-15T19:44

2021-01-15T19:44

новый год

природа

праздник

экология

видео

общество

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Адреса пунктов сбора, а их более 500, можно найти на портале mos.ru. Главная цель акции – привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов. Старые елки перерабатывают в щепу, которая в дальнейшем используется на природных территориях.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Елочный круговорот": куда девать новогоднее дерево? В Москве проходит акция «Елочный круговорот» по сбору и утилизации новогодних елок. Сдать дерево можно до 20 февраля 2021 года, предварительно очистив его от игрушек и мишуры. Адреса пунктов сбора, а их более 500, можно найти на портале mos.ru. Главная цель акции – привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов. Старые елки перерабатывают в щепу, которая в дальнейшем используется на природных территориях. 2021-01-15T19:44 true PT2M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, новый год, природа, праздник, экология, видео, общество