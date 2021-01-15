https://ria.ru/20210115/dolgoletie-1593209923.html

Отметивший 111-летие мужчина раскрыл "секрет" долголетия

Отметивший 111-летие мужчина раскрыл "секрет" долголетия

Старейший житель Австралии Декстер Крюгер отметил в январе 111-летие и рассказал о своем образе жизни. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T15:22

2021-01-15T15:22

2021-01-15T16:42

долголетие

старость

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австралия

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питание

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Старейший житель Австралии Декстер Крюгер отметил в январе 111-летие и рассказал о своем образе жизни."Дышите, ешьте три раза в день и время будет проходить само", — цитирует его шуточный секрет долголетия телеканал ABC.Крюгер также поделился некоторыми пищевыми привычками."Я люблю петь и съедаю по полдюжины креветок в день", — сказал он, отметив, что считает продукт полезным.Кроме того, австралиец рассказал, что часто съедает на ужин тарелку супа с сардинами.Мужчина подчеркнул, что с иронией относится ко многим ситуациям в жизни и предпочел отшутиться, рассказывая о своей деятельности в настоящее время."Иногда я сижу и думаю. А иногда просто сижу", — заявил он.Австралиец признался, что работал на ферме всю жизнь, а в 86 лет начал писать книги. В данный момент он выпустил 12 сборников со стихотворениями и воспоминаниями.

https://ria.ru/20201001/dolgoletie-1578032252.html

https://ria.ru/20191013/1559728052.html

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долголетие, старость, здоровье, австралия, еда, питание, в мире