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В Совфеде прокомментировали выход России из Договора по открытому небу
В Совфеде прокомментировали выход России из Договора по открытому небу
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев ожидает, что законопроект о выходе России из Договора по открытому небу внесут в Госдуму президент или... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:20
2021-01-15T16:20
выход сша из договора по открытому небу
договор по открытому небу
госдума рф
константин косачев
сша
в мире
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев ожидает, что законопроект о выходе России из Договора по открытому небу внесут в Госдуму президент или правительство.Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе, заявили в МИД РФ."Внесут", - сказал Косачев РИА Новости, отвечая на вопрос, ожидает ли он внесения документа в Госдуму по линии президента или правительства. Он полагает, что поскольку была ратификация договора, "нужна денонсация".Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, 11 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу, тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль Договора по открытому небу как инструмента укрепления доверия и безопасности.
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выход сша из договора по открытому небу, договор по открытому небу, госдума рф, константин косачев, сша, в мире

В Совфеде прокомментировали выход России из Договора по открытому небу

16:20 15.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев ожидает, что законопроект о выходе России из Договора по открытому небу внесут в Госдуму президент или правительство.
Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе, заявили в МИД РФ.
"Внесут", - сказал Косачев РИА Новости, отвечая на вопрос, ожидает ли он внесения документа в Госдуму по линии президента или правительства. Он полагает, что поскольку была ратификация договора, "нужна денонсация".
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, 11 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу, тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль Договора по открытому небу как инструмента укрепления доверия и безопасности.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
Вчера, 15:44
Договор по открытому небу
 
Выход США из Договора по открытому небуДоговор по открытому небуГосдума РФКонстантин КосачевСШАВ мире
 
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