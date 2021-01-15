https://ria.ru/20210115/dogovor-1593221171.html

В Совфеде прокомментировали выход России из Договора по открытому небу

В Совфеде прокомментировали выход России из Договора по открытому небу

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев ожидает, что законопроект о выходе России из Договора по открытому небу внесут в Госдуму президент или... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:20

2021-01-15T16:20

2021-01-15T16:20

выход сша из договора по открытому небу

договор по открытому небу

госдума рф

константин косачев

сша

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев ожидает, что законопроект о выходе России из Договора по открытому небу внесут в Госдуму президент или правительство.Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе, заявили в МИД РФ."Внесут", - сказал Косачев РИА Новости, отвечая на вопрос, ожидает ли он внесения документа в Госдуму по линии президента или правительства. Он полагает, что поскольку была ратификация договора, "нужна денонсация".Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, 11 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу, тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль Договора по открытому небу как инструмента укрепления доверия и безопасности.

https://ria.ru/20210115/dogovor-1593210692.html

сша

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