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https://ria.ru/20210115/diety-1593035242.html
Вреден ли детокс? Что на самом деле нужно есть и пить после праздников
Вреден ли детокс? Что на самом деле нужно есть и пить после праздников
Ночь — не время для еды, предупреждают диетологи. Сейчас, когда отгремел уже и старый Новый год, пора заняться здоровьем и забыть о праздничных салатах, обильно РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T08:00
2021-01-15T13:52
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Ночь — не время для еды, предупреждают диетологи. Сейчас, когда отгремел уже и старый Новый год, пора заняться здоровьем и забыть о праздничных салатах, обильно сдобренных майонезом. Как прийти в себя после длинных каникул, на кухню каких стран стоит обратить внимание, какими рецептами воспользоваться — в материале РИА Новости.Праздничный рацион"Любимая всеми схема питания на праздниках: до Нового года худеем, затем в течение недели едим без разбора, а потом устраиваем детокс. Все это очень негативно сказывается на организме, — предупреждает Анна Ивашкевич, клинический психолог-диетолог. — Резкое изменение калорийности может привести к плохому сну, увеличению веса, проблемам с ЖКТ, а дальше цепочкой тянутся проблемы с кожей лица, ломкость волос и ногтей".Но если уж так получилось, главное — правильно выйти из порочного круга. Пока еще резко не сели на жесткую диету? И не нужно!И популярные разгрузочные дни не находят поддержки у врачей. "Позаботьтесь как минимум о трех полноценных приемах пищи: завтраке, обеде и ужине, — говорит Лищенко. — Проверьте питьевой режим: общий объем жидкости должен быть около полутора-двух литров в день и минимум половина — чистая вода".Что надо естьПо словам эксперта, нужно съедать примерно полкило овощей, фруктов или ягод в течение дня — это источник клетчатки, полезных витаминов и минералов. Для мышц необходимы нежирное мясо, рыба, творог, яйца. Для детокса медики рекомендуют сезонные продукты.Врач-эндокринолог и диетолог Михаил Заботин указывает на овсяную или мультизлаковую кашу. "Добавьте яблоки, они богаты пектином, или свеклу, которая считается очень полезной для детоксикации", — уточняет он. А на обед — легкий овощной бульон, либо суп-пюре со шпинатом и сельдереем, либо томатный суп с кунжутом.Оптимальная диетаРестораторы согласны с диетологами. "Обратите внимание на универсальные и полезные ингредиенты, такие как куриная грудка, индейка, салат айсберг, помидоры, болгарский перец, руккола, моцарелла и рикотта, — советует шеф-повар Марко Праццоли. — У поклонников средиземноморской кухни популярны морепродукты. Креветки или тунец — прекрасное дополнение к овощному салату, а запеченная форель сочетается со стручковой фасолью".Как правильно естьНе запрещайте себе конкретные продукты, добавляет он, по крайней мере, надолго: любая рестриктивная диета чревата срывом. "Сделайте ставку на белковую пищу (она подарит чувство сытости), а также на овощи и фрукты, которые создают объем, в итоге вы съедите меньше калорийного", — рекомендует специалист.Правильное очищениеНу а если вы действительно решились на серьезный детокс — проконсультируйтесь с врачом. Общие советы дала диетолог Александра Максимкина:Голодовка — НЕТ! Она опасна резким снижением уровня сахара в крови, что приводит к обморочным состояниям с падениями и переломами.Разгрузочные дни — ДА! Но только после того, как вы войдете в привычный режим питания. И желательно — под контролем врача.Детокс на соках — НЕТ! Это безграмотный способ "помочь" организму. Так вы получаете только небольшое количество витаминов (и то, если производитель добросовестный) и немного калорий, в основном из фруктозы. Но при этом лишаете себя клетчатки и белка, необходимого для хорошего иммунитета.Достаточное потребление овощей и фруктов — ДА! Это поможет перистальтике кишечника побыстрее освободиться от излишков пищи благодаря клетчатке.Мочегонные средства для уменьшения отеков — НЕТ! Они крайне опасны без назначения врача. Их бесконтрольный прием — риск острой почечной недостаточности и отказа почек, а также головной боли, судорог, мышечной слабости.Достаточное употребление воды — ДА! Вот то, что действительно важно для организма. Обычная чистая вода в дополнение к здоровой пище обеспечит свежий цвет лица, нормализует водно-солевой баланс и, как следствие, уменьшит отеки.Чистка печени желчегонными средствами — НЕТ! Если у вас есть камни в желчном пузыре, подобная процедура может вызвать закупорку желчного протока и печеночную колику, это очень острая боль. Да, нагрузка на печень в праздники была большая, но жирная еда и алкоголь не засоряют ее, а повреждают клетки ткани органа. Значит, он нуждается не в чистке, а в создании стабильных условий для регенерации.Сбалансированное питание — ДА! Лучшее, что вы можете сделать для печени, — не употребляйте алкоголь и правильно питайтесь. А если вам действительно нужно подлечить этот орган, обратитесь к врачу.Легкий овощной салат "Метелка"ИнгредиентыКак приготовитьСвеклу, морковь и капусту вымыть, измельчить на терке и смешать. Выжать лимонный сок и добавить оливковое масло, тщательно перемешать.Сытный и полезный салат с креветкамиИнгредиентыКак приготовитьКреветки нужно слегка обжарить (а полезнее — сварить) в небольшом количестве масла с чесноком. Когда остынут, смешать их с рукколой и разрезанными пополам черри. Заправить оливковым маслом, сбрызнуть соком лимона и добавить немного бальзамического соуса. Перемешать.Фаршированная индейкаИнгредиентыКак приготовитьМелко порубить чеснок и петрушку. Соединить с рикоттой, сбрызнув лимонным соком. Посолить, поперчить по вкусу, перемешать. Сделать надрез у грудок индейки вдоль пополам так, чтобы получился кармашек. Начинить ранее приготовленной смесью и сколоть края шпажками. Обжарить индейку на оливковом масле до золотистой корочки. После отправить в духовку на 15 минут при температуре 170 °С. Можно подать грудку со сливочным маслом.Салат с тунцомИнгредиентыКак приготовитьПосолить и поперчить рыбу с двух сторон, обвалять в кунжутных семечках и поджарить на оливковом масле, чтобы подрумянилась. Листья салата промыть и положить в миску. Нарезать помидоры черри и моцареллу на маленькие кружочки, объединить и заправить оливковым маслом и соком лайма. Перемешать. Измельчить рыбу. Выложить салат и филе тунца на тарелку, полить соевым соусом и украсить кинзой.В любом случае, что бы вы ни ели, какие бы детокс-программы ни выбрали, если чувствуете малейшее недомогание — срочно к врачу.
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простые рецепты, рецепты, диета, что приготовить, еда - туризм, туризм, диеты, здоровье

Вреден ли детокс? Что на самом деле нужно есть и пить после праздников

08:00 15.01.2021 (обновлено: 13:52 15.01.2021)
 
© Fotolia / Brent HofackerЯгодные коктейли
Ягодные коктейли - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Fotolia / Brent Hofacker
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Ночь — не время для еды, предупреждают диетологи. Сейчас, когда отгремел уже и старый Новый год, пора заняться здоровьем и забыть о праздничных салатах, обильно сдобренных майонезом. Как прийти в себя после длинных каникул, на кухню каких стран стоит обратить внимание, какими рецептами воспользоваться — в материале РИА Новости.

Праздничный рацион

"Любимая всеми схема питания на праздниках: до Нового года худеем, затем в течение недели едим без разбора, а потом устраиваем детокс. Все это очень негативно сказывается на организме, — предупреждает Анна Ивашкевич, клинический психолог-диетолог. — Резкое изменение калорийности может привести к плохому сну, увеличению веса, проблемам с ЖКТ, а дальше цепочкой тянутся проблемы с кожей лица, ломкость волос и ногтей".
Но если уж так получилось, главное — правильно выйти из порочного круга. Пока еще резко не сели на жесткую диету? И не нужно!

"Каждый день убирайте по 100 калорий из рациона и придерживайтесь минимального значения в 1000 калорий не более одного-двух дней. А далее можете вернуться к обычной калорийности, например, 1600 (это индивидуально)", — советует кандидат медицинских наук Оксана Лищенко.

© Fotolia / yuriyzhuravovДевушка измеряет талию
Девушка измеряет талию - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Fotolia / yuriyzhuravov
И популярные разгрузочные дни не находят поддержки у врачей. "Позаботьтесь как минимум о трех полноценных приемах пищи: завтраке, обеде и ужине, — говорит Лищенко. — Проверьте питьевой режим: общий объем жидкости должен быть около полутора-двух литров в день и минимум половина — чистая вода".

Что надо есть

По словам эксперта, нужно съедать примерно полкило овощей, фруктов или ягод в течение дня — это источник клетчатки, полезных витаминов и минералов. Для мышц необходимы нежирное мясо, рыба, творог, яйца. Для детокса медики рекомендуют сезонные продукты.

"Салаты из моркови, свеклы, капусты, даже консервированные или замороженные фрукты и ягоды. Побольше горячих блюд, супы или нежирные борщи, чаи с травами, рыба или птица с овощами, приготовленные в духовке либо на гриле", — перечисляет Лищенко.

© Depositphotos / BelchonockОвсяная каша с яблоками
Овсяная каша с яблоками - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Depositphotos / Belchonock
Врач-эндокринолог и диетолог Михаил Заботин указывает на овсяную или мультизлаковую кашу. "Добавьте яблоки, они богаты пектином, или свеклу, которая считается очень полезной для детоксикации", — уточняет он. А на обед — легкий овощной бульон, либо суп-пюре со шпинатом и сельдереем, либо томатный суп с кунжутом.

Оптимальная диета

"Идеальна средиземноморская диета: много сырых фруктов и овощей, а также злаки, бобовые, орехи, оливковое масло, морепродукты", — говорит Ирина Яковлева, кандидат медицинских наук, врач-нутрициолог.

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Рестораторы согласны с диетологами. "Обратите внимание на универсальные и полезные ингредиенты, такие как куриная грудка, индейка, салат айсберг, помидоры, болгарский перец, руккола, моцарелла и рикотта, — советует шеф-повар Марко Праццоли. — У поклонников средиземноморской кухни популярны морепродукты. Креветки или тунец — прекрасное дополнение к овощному салату, а запеченная форель сочетается со стручковой фасолью".

Как правильно есть

© Depositphotos / choreographДевушка ест салат
Девушка ест салат - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Depositphotos / choreograph

"Сделайте прием пищи ритуалом: выберите красивую посуду и приборы (размером поменьше), сервируйте стол, — указывает эксперт по питанию, сертифицированный тренер Олег Зингилевский. — Отложите смартфон, книгу, выключите телевизор и сконцентрируйтесь на еде, ее вкусе и механическом пережевывании. Так вы съедите меньше и насытитесь быстрее".

Не запрещайте себе конкретные продукты, добавляет он, по крайней мере, надолго: любая рестриктивная диета чревата срывом. "Сделайте ставку на белковую пищу (она подарит чувство сытости), а также на овощи и фрукты, которые создают объем, в итоге вы съедите меньше калорийного", — рекомендует специалист.

Правильное очищение

© Pixabay / Steve Buissinne Сок
Сок - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Pixabay / Steve Buissinne
Ну а если вы действительно решились на серьезный детокс — проконсультируйтесь с врачом. Общие советы дала диетолог Александра Максимкина:
Голодовка — НЕТ! Она опасна резким снижением уровня сахара в крови, что приводит к обморочным состояниям с падениями и переломами.
Разгрузочные дни — ДА! Но только после того, как вы войдете в привычный режим питания. И желательно — под контролем врача.
Детокс на соках — НЕТ! Это безграмотный способ "помочь" организму. Так вы получаете только небольшое количество витаминов (и то, если производитель добросовестный) и немного калорий, в основном из фруктозы. Но при этом лишаете себя клетчатки и белка, необходимого для хорошего иммунитета.
Достаточное потребление овощей и фруктов — ДА! Это поможет перистальтике кишечника побыстрее освободиться от излишков пищи благодаря клетчатке.
Мочегонные средства для уменьшения отеков — НЕТ! Они крайне опасны без назначения врача. Их бесконтрольный прием — риск острой почечной недостаточности и отказа почек, а также головной боли, судорог, мышечной слабости.
CC0 / insightzaoya / Стакан водыСтакан воды
Стакан воды - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
CC0 / insightzaoya / Стакан воды
Достаточное употребление воды — ДА! Вот то, что действительно важно для организма. Обычная чистая вода в дополнение к здоровой пище обеспечит свежий цвет лица, нормализует водно-солевой баланс и, как следствие, уменьшит отеки.
Чистка печени желчегонными средствами — НЕТ! Если у вас есть камни в желчном пузыре, подобная процедура может вызвать закупорку желчного протока и печеночную колику, это очень острая боль. Да, нагрузка на печень в праздники была большая, но жирная еда и алкоголь не засоряют ее, а повреждают клетки ткани органа. Значит, он нуждается не в чистке, а в создании стабильных условий для регенерации.
Сбалансированное питание — ДА! Лучшее, что вы можете сделать для печени, — не употребляйте алкоголь и правильно питайтесь. А если вам действительно нужно подлечить этот орган, обратитесь к врачу.

Легкий овощной салат "Метелка"

© Depositphotos / laperla_fotoСалат "Метелка"
Салат Метелка - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Depositphotos / laperla_foto
Салат "Метелка"
Ингредиенты
  • четверть небольшого кочана капусты
  • половина средней свеклы
  • одна небольшая морковь
  • половина лимона
  • столовая ложка оливкового масла
Как приготовить
Свеклу, морковь и капусту вымыть, измельчить на терке и смешать. Выжать лимонный сок и добавить оливковое масло, тщательно перемешать.

Сытный и полезный салат с креветками

© Flickr / sheilaz413Коктейль из креветок
Коктейль из креветок - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Flickr / sheilaz413
Ингредиенты
  • упаковка рукколы
  • 500 граммов очищенных креветок
  • 200 граммов помидоров черри
  • один лимон
  • зубчик чеснока
  • оливковое масло
  • бальзамический соус (не уксус)
Как приготовить
Креветки нужно слегка обжарить (а полезнее — сварить) в небольшом количестве масла с чесноком. Когда остынут, смешать их с рукколой и разрезанными пополам черри. Заправить оливковым маслом, сбрызнуть соком лимона и добавить немного бальзамического соуса. Перемешать.

Фаршированная индейка

© Depositphotos / timolinaФаршированная индейка
Фаршированная индейка - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Depositphotos / timolina
Фаршированная индейка
Ингредиенты
  • 400 граммов индейки
  • 125 граммов рикотты
  • 25 граммов петрушки
  • полголовки чеснока
  • четверть лимона
  • 50 миллилитров оливкового масла
  • соль
  • черный перец
Как приготовить
Мелко порубить чеснок и петрушку. Соединить с рикоттой, сбрызнув лимонным соком. Посолить, поперчить по вкусу, перемешать. Сделать надрез у грудок индейки вдоль пополам так, чтобы получился кармашек. Начинить ранее приготовленной смесью и сколоть края шпажками. Обжарить индейку на оливковом масле до золотистой корочки. После отправить в духовку на 15 минут при температуре 170 °С. Можно подать грудку со сливочным маслом.

Салат с тунцом

© Depositphotos / movingmomentСалат с тунцом и авокадо
Салат с тунцом и авокадо - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Depositphotos / movingmoment
Салат с тунцом и авокадо
Ингредиенты
  • 300 граммов филе тунца
  • 250 граммов помидоров черри
  • 100 граммов микс-салата
  • 15 граммов кинзы
  • 125 граммов моцареллы
  • половина лайма
  • 30 миллилитров соевого соуса
  • 34 миллилитра оливкового масла
  • соль
  • черный перец
  • кунжут
Как приготовить
Посолить и поперчить рыбу с двух сторон, обвалять в кунжутных семечках и поджарить на оливковом масле, чтобы подрумянилась. Листья салата промыть и положить в миску. Нарезать помидоры черри и моцареллу на маленькие кружочки, объединить и заправить оливковым маслом и соком лайма. Перемешать. Измельчить рыбу. Выложить салат и филе тунца на тарелку, полить соевым соусом и украсить кинзой.
В любом случае, что бы вы ни ели, какие бы детокс-программы ни выбрали, если чувствуете малейшее недомогание — срочно к врачу.
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