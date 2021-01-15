https://ria.ru/20210115/diety-1593035242.html

Вреден ли детокс? Что на самом деле нужно есть и пить после праздников

Вреден ли детокс? Что на самом деле нужно есть и пить после праздников

Ночь — не время для еды, предупреждают диетологи. Сейчас, когда отгремел уже и старый Новый год, пора заняться здоровьем и забыть о праздничных салатах, обильно РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T08:00

2021-01-15T08:00

2021-01-15T13:52

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Ночь — не время для еды, предупреждают диетологи. Сейчас, когда отгремел уже и старый Новый год, пора заняться здоровьем и забыть о праздничных салатах, обильно сдобренных майонезом. Как прийти в себя после длинных каникул, на кухню каких стран стоит обратить внимание, какими рецептами воспользоваться — в материале РИА Новости.Праздничный рацион"Любимая всеми схема питания на праздниках: до Нового года худеем, затем в течение недели едим без разбора, а потом устраиваем детокс. Все это очень негативно сказывается на организме, — предупреждает Анна Ивашкевич, клинический психолог-диетолог. — Резкое изменение калорийности может привести к плохому сну, увеличению веса, проблемам с ЖКТ, а дальше цепочкой тянутся проблемы с кожей лица, ломкость волос и ногтей".Но если уж так получилось, главное — правильно выйти из порочного круга. Пока еще резко не сели на жесткую диету? И не нужно!И популярные разгрузочные дни не находят поддержки у врачей. "Позаботьтесь как минимум о трех полноценных приемах пищи: завтраке, обеде и ужине, — говорит Лищенко. — Проверьте питьевой режим: общий объем жидкости должен быть около полутора-двух литров в день и минимум половина — чистая вода".Что надо естьПо словам эксперта, нужно съедать примерно полкило овощей, фруктов или ягод в течение дня — это источник клетчатки, полезных витаминов и минералов. Для мышц необходимы нежирное мясо, рыба, творог, яйца. Для детокса медики рекомендуют сезонные продукты.Врач-эндокринолог и диетолог Михаил Заботин указывает на овсяную или мультизлаковую кашу. "Добавьте яблоки, они богаты пектином, или свеклу, которая считается очень полезной для детоксикации", — уточняет он. А на обед — легкий овощной бульон, либо суп-пюре со шпинатом и сельдереем, либо томатный суп с кунжутом.Оптимальная диетаРестораторы согласны с диетологами. "Обратите внимание на универсальные и полезные ингредиенты, такие как куриная грудка, индейка, салат айсберг, помидоры, болгарский перец, руккола, моцарелла и рикотта, — советует шеф-повар Марко Праццоли. — У поклонников средиземноморской кухни популярны морепродукты. Креветки или тунец — прекрасное дополнение к овощному салату, а запеченная форель сочетается со стручковой фасолью".Как правильно естьНе запрещайте себе конкретные продукты, добавляет он, по крайней мере, надолго: любая рестриктивная диета чревата срывом. "Сделайте ставку на белковую пищу (она подарит чувство сытости), а также на овощи и фрукты, которые создают объем, в итоге вы съедите меньше калорийного", — рекомендует специалист.Правильное очищениеНу а если вы действительно решились на серьезный детокс — проконсультируйтесь с врачом. Общие советы дала диетолог Александра Максимкина:Голодовка — НЕТ! Она опасна резким снижением уровня сахара в крови, что приводит к обморочным состояниям с падениями и переломами.Разгрузочные дни — ДА! Но только после того, как вы войдете в привычный режим питания. И желательно — под контролем врача.Детокс на соках — НЕТ! Это безграмотный способ "помочь" организму. Так вы получаете только небольшое количество витаминов (и то, если производитель добросовестный) и немного калорий, в основном из фруктозы. Но при этом лишаете себя клетчатки и белка, необходимого для хорошего иммунитета.Достаточное потребление овощей и фруктов — ДА! Это поможет перистальтике кишечника побыстрее освободиться от излишков пищи благодаря клетчатке.Мочегонные средства для уменьшения отеков — НЕТ! Они крайне опасны без назначения врача. Их бесконтрольный прием — риск острой почечной недостаточности и отказа почек, а также головной боли, судорог, мышечной слабости.Достаточное употребление воды — ДА! Вот то, что действительно важно для организма. Обычная чистая вода в дополнение к здоровой пище обеспечит свежий цвет лица, нормализует водно-солевой баланс и, как следствие, уменьшит отеки.Чистка печени желчегонными средствами — НЕТ! Если у вас есть камни в желчном пузыре, подобная процедура может вызвать закупорку желчного протока и печеночную колику, это очень острая боль. Да, нагрузка на печень в праздники была большая, но жирная еда и алкоголь не засоряют ее, а повреждают клетки ткани органа. Значит, он нуждается не в чистке, а в создании стабильных условий для регенерации.Сбалансированное питание — ДА! Лучшее, что вы можете сделать для печени, — не употребляйте алкоголь и правильно питайтесь. А если вам действительно нужно подлечить этот орган, обратитесь к врачу.Легкий овощной салат "Метелка"ИнгредиентыКак приготовитьСвеклу, морковь и капусту вымыть, измельчить на терке и смешать. Выжать лимонный сок и добавить оливковое масло, тщательно перемешать.Сытный и полезный салат с креветкамиИнгредиентыКак приготовитьКреветки нужно слегка обжарить (а полезнее — сварить) в небольшом количестве масла с чесноком. Когда остынут, смешать их с рукколой и разрезанными пополам черри. Заправить оливковым маслом, сбрызнуть соком лимона и добавить немного бальзамического соуса. Перемешать.Фаршированная индейкаИнгредиентыКак приготовитьМелко порубить чеснок и петрушку. Соединить с рикоттой, сбрызнув лимонным соком. Посолить, поперчить по вкусу, перемешать. Сделать надрез у грудок индейки вдоль пополам так, чтобы получился кармашек. Начинить ранее приготовленной смесью и сколоть края шпажками. Обжарить индейку на оливковом масле до золотистой корочки. После отправить в духовку на 15 минут при температуре 170 °С. Можно подать грудку со сливочным маслом.Салат с тунцомИнгредиентыКак приготовитьПосолить и поперчить рыбу с двух сторон, обвалять в кунжутных семечках и поджарить на оливковом масле, чтобы подрумянилась. Листья салата промыть и положить в миску. Нарезать помидоры черри и моцареллу на маленькие кружочки, объединить и заправить оливковым маслом и соком лайма. Перемешать. Измельчить рыбу. Выложить салат и филе тунца на тарелку, полить соевым соусом и украсить кинзой.В любом случае, что бы вы ни ели, какие бы детокс-программы ни выбрали, если чувствуете малейшее недомогание — срочно к врачу.

https://ria.ru/20201015/pitanie-1579777348.html

https://ria.ru/20201123/retsepty-1585519223.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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