Липецкая область получит 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса пациента в городской поликлинике №4 в Волгограде
ЛИПЕЦК, 15 янв – РИА Новости. Порядка 50 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции получит Липецкая область до конца февраля этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его данным, на сегодняшний день в области привиты 842 человека. Первыми прививку получили медработники и педагоги Липецка, Ельца, Лебедянского, Усманского, Тербунского и Грязинского районов.
По мере поставок вакцины в 2021 году иммунизация будет проводиться во всех поликлиниках Липецкой области, где развернуты 29 пунктов вакцинации. Там уже подготовлены специальные морозильные камеры для хранения противовирусного препарата, а также термоконтейнеры для перевозки. Доставлять вакцину в районы области будет специализированный транспорт, оснащенный морозильными камерами. На закупку дополнительного оборудования из бюджета региона выделены 2,3 миллиона рублей.
Кроме этого, муниципалитеты выделили дополнительные автомобили для транспортировки людей из отдаленных сел и деревень к местам проведения иммунизации. Губернатор поручил главам районов и городов подготовить четкий план проведения вакцинации.
"Нас отметили как один из лучших субъектов по подготовке к вакцинации. Задача - провести также эффективно массовую вакцинацию", - сказал Артамонов.
Как отметил главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев, сегодня уровень заболеваемости в регионе не превышает среднероссийский показатель.
15 декабря 2020, 15:52Липецкая областьВакцинация против COVID-19 началась в Липецкой области