https://ria.ru/20210115/covid-19-1593220039.html

Липецкая область получит 50 тысяч доз вакцины от COVID-19

Липецкая область получит 50 тысяч доз вакцины от COVID-19

Порядка 50 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции получит Липецкая область до конца февраля этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:14

2021-01-15T16:14

2021-01-15T16:14

липецкая область

игорь артамонов

грязинский район

липецк

елец

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ЛИПЕЦК, 15 янв – РИА Новости. Порядка 50 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции получит Липецкая область до конца февраля этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его данным, на сегодняшний день в области привиты 842 человека. Первыми прививку получили медработники и педагоги Липецка, Ельца, Лебедянского, Усманского, Тербунского и Грязинского районов.По мере поставок вакцины в 2021 году иммунизация будет проводиться во всех поликлиниках Липецкой области, где развернуты 29 пунктов вакцинации. Там уже подготовлены специальные морозильные камеры для хранения противовирусного препарата, а также термоконтейнеры для перевозки. Доставлять вакцину в районы области будет специализированный транспорт, оснащенный морозильными камерами. На закупку дополнительного оборудования из бюджета региона выделены 2,3 миллиона рублей.Кроме этого, муниципалитеты выделили дополнительные автомобили для транспортировки людей из отдаленных сел и деревень к местам проведения иммунизации. Губернатор поручил главам районов и городов подготовить четкий план проведения вакцинации.Как отметил главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев, сегодня уровень заболеваемости в регионе не превышает среднероссийский показатель.

https://ria.ru/20201215/vaktsinatsiya-1589349830.html

грязинский район

липецк

елец

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игорь артамонов, грязинский район, липецк, елец