МВД Белоруссии опровергло данные о планах создать лагеря для протестующих
18:22 15.01.2021 (обновлено: 21:17 15.01.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 15 янв — РИА Новости. Распространенная аудиозапись о планах белорусских властей якобы создать в стране "лагерь" для оппозиционеров — это фейк, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
Ранее оппозиционная инициатива BYPOL, которая называет себя "объединением силовиков" Белоруссии, опубликовала запись с голосом, как утверждается, замминистра внутренних дел Николая Карпенкова. В частности, участник разговора рассказывает, что в республике поручено создать "лагерь" для отселения "особо острокопытных" протестующих, а по периметру растянуть колючую проволоку. Также говорится, что протестующий Александр Тарайковский погиб в Минске в результате ранения в грудь резиновой пулей.
"Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом", — заявила Чемоданова.
Между тем белорусский оппозиционер Павел Латушко заявил, что аудиозапись передадут в Совбез ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, а также отдельно — официальным властям России и США.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда прошли выборы президента страны. На них, по официальным данным, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко.
Оппозиция считает, что выборы выиграла Светлана Тихановская, жена арестованного оппозиционера Сергея Тихановского, которого не допустили до участия.
По ее инициативе в Белоруссии создали координационный совет по транзиту власти.
Против Тихановской, Латушко и других членов президиума совета оппозиции открыты уголовные дела о создании экстремистского формирования для захвата власти неконституционным путем.
Ряд оппозиционных политиков уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность.