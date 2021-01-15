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Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210115/belorussiya-1593251810.html
МВД Белоруссии опровергло данные о планах создать лагеря для протестующих
МВД Белоруссии опровергло данные о планах создать лагеря для протестующих
Распространенная аудиозапись о планах белорусских властей якобы создать в стране "лагерь" для оппозиционеров — это фейк, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T18:22
2021-01-15T21:17
павел латушко
светлана тихановская
обсе
александр лукашенко
совет безопасности оон
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 15 янв — РИА Новости. Распространенная аудиозапись о планах белорусских властей якобы создать в стране "лагерь" для оппозиционеров — это фейк, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.Ранее оппозиционная инициатива BYPOL, которая называет себя "объединением силовиков" Белоруссии, опубликовала запись с голосом, как утверждается, замминистра внутренних дел Николая Карпенкова. В частности, участник разговора рассказывает, что в республике поручено создать "лагерь" для отселения "особо острокопытных" протестующих, а по периметру растянуть колючую проволоку. Также говорится, что протестующий Александр Тарайковский погиб в Минске в результате ранения в грудь резиновой пулей.Между тем белорусский оппозиционер Павел Латушко заявил, что аудиозапись передадут в Совбез ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, а также отдельно — официальным властям России и США.Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда прошли выборы президента страны. На них, по официальным данным, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что выборы выиграла Светлана Тихановская, жена арестованного оппозиционера Сергея Тихановского, которого не допустили до участия.По ее инициативе в Белоруссии создали координационный совет по транзиту власти.Против Тихановской, Латушко и других членов президиума совета оппозиции открыты уголовные дела о создании экстремистского формирования для захвата власти неконституционным путем.Ряд оппозиционных политиков уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность.Тихановскую объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России, вместе с детьми она проживает в Литве. Латушко в последние месяцы находится в Польше.
https://ria.ru/20210115/zaderzhanie-1593207846.html
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павел латушко, светлана тихановская, обсе, александр лукашенко, совет безопасности оон, мвд белоруссии, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии опровергло данные о планах создать лагеря для протестующих

18:22 15.01.2021 (обновлено: 21:17 15.01.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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МИНСК, 15 янв — РИА Новости. Распространенная аудиозапись о планах белорусских властей якобы создать в стране "лагерь" для оппозиционеров — это фейк, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
Ранее оппозиционная инициатива BYPOL, которая называет себя "объединением силовиков" Белоруссии, опубликовала запись с голосом, как утверждается, замминистра внутренних дел Николая Карпенкова. В частности, участник разговора рассказывает, что в республике поручено создать "лагерь" для отселения "особо острокопытных" протестующих, а по периметру растянуть колючую проволоку. Также говорится, что протестующий Александр Тарайковский погиб в Минске в результате ранения в грудь резиновой пулей.

"Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом", — заявила Чемоданова.

Между тем белорусский оппозиционер Павел Латушко заявил, что аудиозапись передадут в Совбез ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, а также отдельно — официальным властям России и США.
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
Вчера, 15:12Протесты в Белоруссии
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Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда прошли выборы президента страны. На них, по официальным данным, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко.
Оппозиция считает, что выборы выиграла Светлана Тихановская, жена арестованного оппозиционера Сергея Тихановского, которого не допустили до участия.
По ее инициативе в Белоруссии создали координационный совет по транзиту власти.
Против Тихановской, Латушко и других членов президиума совета оппозиции открыты уголовные дела о создании экстремистского формирования для захвата власти неконституционным путем.
Ряд оппозиционных политиков уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность.
Тихановскую объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России, вместе с детьми она проживает в Литве. Латушко в последние месяцы находится в Польше.
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяОБСЕАлександр ЛукашенкоСовет Безопасности ООНМВД БелоруссииБелоруссияВ мире
 
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