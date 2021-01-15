https://ria.ru/20210115/belorussiya-1593251810.html

МВД Белоруссии опровергло данные о планах создать лагеря для протестующих

МВД Белоруссии опровергло данные о планах создать лагеря для протестующих

Распространенная аудиозапись о планах белорусских властей якобы создать в стране "лагерь" для оппозиционеров — это фейк, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T18:22

2021-01-15T18:22

2021-01-15T21:17

павел латушко

светлана тихановская

обсе

александр лукашенко

совет безопасности оон

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

белоруссия

в мире

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МИНСК, 15 янв — РИА Новости. Распространенная аудиозапись о планах белорусских властей якобы создать в стране "лагерь" для оппозиционеров — это фейк, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.Ранее оппозиционная инициатива BYPOL, которая называет себя "объединением силовиков" Белоруссии, опубликовала запись с голосом, как утверждается, замминистра внутренних дел Николая Карпенкова. В частности, участник разговора рассказывает, что в республике поручено создать "лагерь" для отселения "особо острокопытных" протестующих, а по периметру растянуть колючую проволоку. Также говорится, что протестующий Александр Тарайковский погиб в Минске в результате ранения в грудь резиновой пулей.Между тем белорусский оппозиционер Павел Латушко заявил, что аудиозапись передадут в Совбез ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, а также отдельно — официальным властям России и США.Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда прошли выборы президента страны. На них, по официальным данным, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что выборы выиграла Светлана Тихановская, жена арестованного оппозиционера Сергея Тихановского, которого не допустили до участия.По ее инициативе в Белоруссии создали координационный совет по транзиту власти.Против Тихановской, Латушко и других членов президиума совета оппозиции открыты уголовные дела о создании экстремистского формирования для захвата власти неконституционным путем.Ряд оппозиционных политиков уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность.Тихановскую объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России, вместе с детьми она проживает в Литве. Латушко в последние месяцы находится в Польше.

https://ria.ru/20210115/zaderzhanie-1593207846.html

https://ria.ru/20210112/lukashenko-1592757291.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, обсе, александр лукашенко, совет безопасности оон, мвд белоруссии, белоруссия, в мире