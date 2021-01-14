Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о главном дне в жизни
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк— модель и телеведущая Анна сегодня принимает поздравления с днем рождения. Ей исполнилось 25 лет. В своем Instagram она опубликовала пост, в котором назвала день рождения "самым главным днем в жизни любого человека".
"Я оглядываюсь назад, за моими плечами уже 25 прожитых лет. Для меня очень важно, куда эта дорога меня ведет и какой я становлюсь. Для меня очень важно, какие люди окружают меня, потому что хорошие люди и друзья — это подарок Бога. Для меня очень важны мои стремления, то, чего я хочу достичь и какой я хочу стать в отношении к своим близким, родным, друзьям, к знакомым и незнакомым людям, к природе, к Вселенной. Я бы очень хотела во всем достичь гармонии", — призналась Анна.
К тексту дочь Анастасии Заворотнюк прикрепила серию фото и видео, на которых стоит в заснеженном лесу с бенгальскими огнями и улыбается.
"Всех вас, мои дорогие, я поздравляю со Старым Новым годом. Пусть в жизни каждого из вас будет больше радостных и счастливых моментов", — пожелала она подписчикам.
Ранее Анна Заворотнюк рассказала о состоянии ее мамы, которая с прошлого года борется с онкологическим заболеванием. "Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", — написала модель.
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