https://ria.ru/20210114/zavorotnyuk-1592985260.html

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о главном дне в жизни

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о главном дне в жизни

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк— модель и телеведущая Анна сегодня принимает поздравления с днем рождения. Ей исполнилось 25 лет. В своем Instagram она... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:18

2021-01-14T12:18

2021-01-14T12:18

шоубиз

анна заворотнюк

знаменитости

звезды

анастасия заворотнюк

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк— модель и телеведущая Анна сегодня принимает поздравления с днем рождения. Ей исполнилось 25 лет. В своем Instagram она опубликовала пост, в котором назвала день рождения "самым главным днем в жизни любого человека".К тексту дочь Анастасии Заворотнюк прикрепила серию фото и видео, на которых стоит в заснеженном лесу с бенгальскими огнями и улыбается."Всех вас, мои дорогие, я поздравляю со Старым Новым годом. Пусть в жизни каждого из вас будет больше радостных и счастливых моментов", — пожелала она подписчикам.Ранее Анна Заворотнюк рассказала о состоянии ее мамы, которая с прошлого года борется с онкологическим заболеванием. "Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", — написала модель.

https://ria.ru/20201215/zavorotnyuk-1589271416.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна заворотнюк, знаменитости, звезды, анастасия заворотнюк