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https://ria.ru/20210114/zavorotnyuk-1592985260.html
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о главном дне в жизни
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о главном дне в жизни
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк— модель и телеведущая Анна сегодня принимает поздравления с днем рождения. Ей исполнилось 25 лет. В своем Instagram она... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T12:18
2021-01-14T12:18
шоубиз
анна заворотнюк
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анастасия заворотнюк
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк— модель и телеведущая Анна сегодня принимает поздравления с днем рождения. Ей исполнилось 25 лет. В своем Instagram она опубликовала пост, в котором назвала день рождения "самым главным днем в жизни любого человека".К тексту дочь Анастасии Заворотнюк прикрепила серию фото и видео, на которых стоит в заснеженном лесу с бенгальскими огнями и улыбается."Всех вас, мои дорогие, я поздравляю со Старым Новым годом. Пусть в жизни каждого из вас будет больше радостных и счастливых моментов", — пожелала она подписчикам.Ранее Анна Заворотнюк рассказала о состоянии ее мамы, которая с прошлого года борется с онкологическим заболеванием. "Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", — написала модель.
https://ria.ru/20201215/zavorotnyuk-1589271416.html
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анна заворотнюк, знаменитости, звезды, анастасия заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о главном дне в жизни

12:18 14.01.2021
 
© Фото : @anna_zavorotnyukФотография из Instagram-аккаунта Анны Заворотнюк
Фотография из Instagram-аккаунта Анны Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : @anna_zavorotnyuk
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк— модель и телеведущая Анна сегодня принимает поздравления с днем рождения. Ей исполнилось 25 лет. В своем Instagram она опубликовала пост, в котором назвала день рождения "самым главным днем в жизни любого человека".

"Я оглядываюсь назад, за моими плечами уже 25 прожитых лет. Для меня очень важно, куда эта дорога меня ведет и какой я становлюсь. Для меня очень важно, какие люди окружают меня, потому что хорошие люди и друзья — это подарок Бога. Для меня очень важны мои стремления, то, чего я хочу достичь и какой я хочу стать в отношении к своим близким, родным, друзьям, к знакомым и незнакомым людям, к природе, к Вселенной. Я бы очень хотела во всем достичь гармонии", — призналась Анна.

К тексту дочь Анастасии Заворотнюк прикрепила серию фото и видео, на которых стоит в заснеженном лесу с бенгальскими огнями и улыбается.
"Всех вас, мои дорогие, я поздравляю со Старым Новым годом. Пусть в жизни каждого из вас будет больше радостных и счастливых моментов", — пожелала она подписчикам.
Ранее Анна Заворотнюк рассказала о состоянии ее мамы, которая с прошлого года борется с онкологическим заболеванием. "Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", — написала модель.
Анна Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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ШоубизАнна ЗаворотнюкЗнаменитостизвездыАнастасия Заворотнюк
 
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