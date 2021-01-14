https://ria.ru/20210114/zabolevaemost-1593075462.html
Собянин спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в Москве
Собянин спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в Москве
К концу весны москвичи вернутся к нормальной жизни, если население будет прививаться от коронавируса, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:16
2021-01-14T18:16
2021-01-14T19:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. К концу весны москвичи вернутся к нормальной жизни, если население будет прививаться от коронавируса, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.Он также выразил надежду, что заболеваемость COVID-19 пойдет на спад через две-три недели, хотя позитивная динамика может наметиться уже к концу января."Мы сегодня говорили, что в конце января — в феврале мы увидим такую уже более стабильную динамику, снижение заболеваемости. Но чтобы как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, это май месяц", — заявил Собянин в эфире канала "Россия 24".Мэр также напомнил, что к концу 2020 года в большинстве европейских стран началось резкое снижение заболеваемости: рождественские праздники на Западе начали отмечать раньше, чем в России, однако после них произошел взрывной рост.С начала весны в России зафиксировали 3 495 816 случаев заражения коронавирусом, почти 70 тысяч человек скончались, 2,88 миллиона вылечились. В Москве за последние сутки выявили 5893 заболевших COVID-19 — на полторы тысячи больше, чем накануне. Среди действующих ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).С декабря в России стартовала вакцинация от COVID-19: прививают препаратом "Спутник V", созданным Национальным центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Вскоре также станет доступной "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и Роспотребнадзора.Пока что прививки могли сделать лишь отдельные категории граждан: врачи, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.Но накануне Владимир Путин поручил правительству перейти к массовой вакцинации. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ведомства готовы приступить к ней с понедельника, но потребуются дополнительные консультации с субъектами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
К концу весны москвичи вернутся к нормальной жизни, если население будет прививаться от коронавируса, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин
.
Он также выразил надежду, что заболеваемость COVID-19 пойдет на спад через две-три недели, хотя позитивная динамика может наметиться уже к концу января.
"Мы сегодня говорили, что в конце января — в феврале мы увидим такую уже более стабильную динамику, снижение заболеваемости. Но чтобы как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, это май месяц", — заявил Собянин в эфире канала "Россия 24".
Мэр также напомнил, что к концу 2020 года в большинстве европейских стран началось резкое снижение заболеваемости: рождественские праздники на Западе начали отмечать раньше, чем в России, однако после них произошел взрывной рост.
"Вот мы сейчас так с напряжением смотрим: а что дальше будет? Мы повторим европейский опыт или пойдем своим путем? У нас тенденция снижения заболеваемости — это, действительно, очевидно, — она закрепится, или не закрепится, или снова полезет куда-то вверх? Сложно предсказать", — отметил он.
С начала весны в России зафиксировали 3 495 816 случаев заражения коронавирусом, почти 70 тысяч человек скончались, 2,88 миллиона вылечились. В Москве
за последние сутки выявили 5893 заболевших COVID-19 — на полторы тысячи больше, чем накануне. Среди действующих ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).
С декабря в России стартовала вакцинация от COVID-19: прививают препаратом "Спутник V", созданным Национальным центром имени Гамалеи совместно с РФПИ
на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Вскоре также станет доступной "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и Роспотребнадзора.
Пока что прививки могли сделать лишь отдельные категории граждан: врачи, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.
Но накануне Владимир Путин
поручил правительству перейти к массовой вакцинации. Вице-премьер Татьяна Голикова
отметила, что ведомства готовы приступить к ней с понедельника, но потребуются дополнительные консультации с субъектами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.