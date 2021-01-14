https://ria.ru/20210114/volodin-1593097939.html

Володин осудил попытки США навязать свои вакцины европейским странам

Володин осудил попытки США навязать свои вакцины европейским странам

Спикер ГД Вячеслав Володин осудил попытки США навязать европейским странам покупку американских вакцин от коронавируса. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T20:19

2021-01-14T20:19

2021-01-14T20:28

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

вячеслав володин

сша

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин осудил попытки США навязать европейским странам покупку американских вакцин от коронавируса."Мы видим, что происходит в Европе, которой навязывают вот Соединенные Штаты Америки только свой продукт и никакой другой, но при этом заставляют их покупать и тем самым эту монополию пытаются удержать, для того чтобы на этом заработать. Мы это осуждаем, недопустимо так себя вести", - отметил Володин в четверг в эфире телеканала "Россия 24".Он считает, что "надо открыть рынок" и сделать все для того, чтобы любая страна, которая создала вакцину, "имела возможность ее поставить в другое государство". "И здесь не нужно делать преград", - подчеркнул спикер ГД.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210108/vaktsina-1592290780.html

https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html

сша

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2021

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коронавирус covid-19, коронавирусы, вячеслав володин, сша