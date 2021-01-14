https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1593068278.html

Около 13 тысяч нижегородцев подали заявки на вакцинацию от COVID-19

Около 13 тысяч нижегородцев подали заявки на вакцинацию от COVID-19

Около 13 тысяч жителей Нижегородской области записались на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T17:49

2021-01-14T17:49

2021-01-14T17:49

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

глеб никитин

здоровье - общество

владимир путин

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207675_0:124:3035:1831_1920x0_80_0_0_55120774d3c92eb6ac3580b38eb7fcdb.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Около 13 тысяч жителей Нижегородской области записались на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Глеб Никитин.Оформить электронную заявку на вакцинацию от COVID-19 можно на сайте регионального минздрава. С 13 января 2021 года эта возможность доступна для всех категорий жителей региона."Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели. Хочу подчеркнуть, что в Нижегородской области работа по подготовке к вакцинации населения уже началась. На данный момент порядка 13 тысяч нижегородцев уже подали заявки на вакцинацию, причем около 11 тысяч заявок поступило буквально в течение нескольких часов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области.Ранее иммунизацию могли пройти только медицинские работники, работники образования, социальной сферы, волонтеры, а также контингенты, имеющие высокий риск заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19."На сегодняшний день около 3 тысяч нижегородцев уже иммунизировались от новой коронавирусной инфекции. В регионе в настоящее время открыто 35 пунктов для вакцинации, но мы планируем обязательно создать такие пункты во всех районах области", - добавил Никитин.В региональном минздраве сообщили, что жалоб на ухудшение самочувствия от пациентов, вакцинировавшихся от коронавируса, не поступало, а также напомнили, что перед вакцинацией необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.Всего с начала пандемии в Нижегородской области зафиксировано 76 287 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 68 592 человека, 1865 пациентов скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, глеб никитин, здоровье - общество, владимир путин, нижегородская область, общество