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https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1593068278.html
Около 13 тысяч нижегородцев подали заявки на вакцинацию от COVID-19
Около 13 тысяч нижегородцев подали заявки на вакцинацию от COVID-19
Около 13 тысяч жителей Нижегородской области записались на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:49
2021-01-14T17:49
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
глеб никитин
здоровье - общество
владимир путин
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Около 13 тысяч жителей Нижегородской области записались на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Глеб Никитин.Оформить электронную заявку на вакцинацию от COVID-19 можно на сайте регионального минздрава. С 13 января 2021 года эта возможность доступна для всех категорий жителей региона."Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели. Хочу подчеркнуть, что в Нижегородской области работа по подготовке к вакцинации населения уже началась. На данный момент порядка 13 тысяч нижегородцев уже подали заявки на вакцинацию, причем около 11 тысяч заявок поступило буквально в течение нескольких часов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области.Ранее иммунизацию могли пройти только медицинские работники, работники образования, социальной сферы, волонтеры, а также контингенты, имеющие высокий риск заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19."На сегодняшний день около 3 тысяч нижегородцев уже иммунизировались от новой коронавирусной инфекции. В регионе в настоящее время открыто 35 пунктов для вакцинации, но мы планируем обязательно создать такие пункты во всех районах области", - добавил Никитин.В региональном минздраве сообщили, что жалоб на ухудшение самочувствия от пациентов, вакцинировавшихся от коронавируса, не поступало, а также напомнили, что перед вакцинацией необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.Всего с начала пандемии в Нижегородской области зафиксировано 76 287 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 68 592 человека, 1865 пациентов скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, глеб никитин, здоровье - общество, владимир путин, нижегородская область, общество

Около 13 тысяч нижегородцев подали заявки на вакцинацию от COVID-19

17:49 14.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Около 13 тысяч жителей Нижегородской области записались на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Оформить электронную заявку на вакцинацию от COVID-19 можно на сайте регионального минздрава. С 13 января 2021 года эта возможность доступна для всех категорий жителей региона.
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"Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели. Хочу подчеркнуть, что в Нижегородской области работа по подготовке к вакцинации населения уже началась. На данный момент порядка 13 тысяч нижегородцев уже подали заявки на вакцинацию, причем около 11 тысяч заявок поступило буквально в течение нескольких часов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области.
Ранее иммунизацию могли пройти только медицинские работники, работники образования, социальной сферы, волонтеры, а также контингенты, имеющие высокий риск заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
"На сегодняшний день около 3 тысяч нижегородцев уже иммунизировались от новой коронавирусной инфекции. В регионе в настоящее время открыто 35 пунктов для вакцинации, но мы планируем обязательно создать такие пункты во всех районах области", - добавил Никитин.
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В региональном минздраве сообщили, что жалоб на ухудшение самочувствия от пациентов, вакцинировавшихся от коронавируса, не поступало, а также напомнили, что перед вакцинацией необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.
Всего с начала пандемии в Нижегородской области зафиксировано 76 287 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 68 592 человека, 1865 пациентов скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГлеб НикитинЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинНижегородская областьОбщество
 
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