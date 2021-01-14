https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1593007322.html

В СФ предложили запустить масштабную рекламу вакцинации от коронавируса

В СФ предложили запустить масштабную рекламу вакцинации от коронавируса

Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый предложил запустить в России масштабную социальную рекламу о пользе вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:17

2021-01-14T13:17

2021-01-14T13:19

распространение коронавируса

владимир круглый

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый предложил запустить в России масштабную социальную рекламу о пользе вакцинации от коронавируса.По его словам, в России "нужно запустить масштабную рекламную социальную кампанию с использованием СМИ, интернета о пользе вакцинации".Разъяснительную работу должны вести и врачи, объясняя пациентам все плюсы от иммунизации, отвечая на вопросы граждан, заключил он.Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в декабре 2020 года. Согласно национальному календарю прививок приоритет в вакцинации от коронавируса отдается медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания и тем, кто имеет хронические заболевания (бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет, ожирение).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир круглый, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество