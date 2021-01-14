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В СФ предложили запустить масштабную рекламу вакцинации от коронавируса
В СФ предложили запустить масштабную рекламу вакцинации от коронавируса
Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый предложил запустить в России масштабную социальную рекламу о пользе вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:17
2021-01-14T13:19
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый предложил запустить в России масштабную социальную рекламу о пользе вакцинации от коронавируса.По его словам, в России "нужно запустить масштабную рекламную социальную кампанию с использованием СМИ, интернета о пользе вакцинации".Разъяснительную работу должны вести и врачи, объясняя пациентам все плюсы от иммунизации, отвечая на вопросы граждан, заключил он.Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в декабре 2020 года. Согласно национальному календарю прививок приоритет в вакцинации от коронавируса отдается медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания и тем, кто имеет хронические заболевания (бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет, ожирение).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир круглый, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В СФ предложили запустить масштабную рекламу вакцинации от коронавируса

13:17 14.01.2021 (обновлено: 13:19 14.01.2021)
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевСтарт масштабной вакцинации от COVID-19 в московских поликлиниках
Старт масштабной вакцинации от COVID-19 в московских поликлиниках - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый предложил запустить в России масштабную социальную рекламу о пользе вакцинации от коронавируса.

"Сейчас недостаточно идет разъяснительная работа для граждан о пользе вакцинации, людям надо объяснять положительные результаты иммунизации, отвечать на все их вопросы", - сказал РИА Новости парламентарий.

По его словам, в России "нужно запустить масштабную рекламную социальную кампанию с использованием СМИ, интернета о пользе вакцинации".
Разъяснительную работу должны вести и врачи, объясняя пациентам все плюсы от иммунизации, отвечая на вопросы граждан, заключил он.
Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в декабре 2020 года. Согласно национальному календарю прививок приоритет в вакцинации от коронавируса отдается медикам, учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания и тем, кто имеет хронические заболевания (бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет, ожирение).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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