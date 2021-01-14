https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1592951130.html
Путин поручил начать в России массовую вакцинацию от COVID-19
Путин поручил начать в России массовую вакцинацию от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T01:58
2021-01-14T01:58
2021-01-14T06:17
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
татьяна голикова
владимир путин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса.Президент отметил, что с этим не должно возникнуть проблем, поскольку вакцина "Спутник V" не требует особых условий транспортировки. Российский препарат он назвал лучшим в мире, однако отметил, что нужно понять, как он будет действовать в условиях множества штаммов.Вице-премьер Татьяна Голикова ответила, что с понедельника ведомства готовы перейти к более масштабной вакцинации, но потребуются дополнительные консультации с субъектами.Поставки вакциныОбъемы поставок вакцины от коронавируса в регионы России еженедельно увеличиваются благодаря росту объемов производства препарата, заявил после совещания министр здравоохранения России Михаил Мурашко."С ростом объемов производства вакцины еженедельно увеличиваются объемы их поставок в регионы. При этом расширяются и категории граждан, проходящих вакцинацию – такое право уже сегодня есть у региональных властей в соответствии с приказом Минздрава "О национальном календаре профилактических прививок", - сказал он журналистам.Глава Минздрава уточнил, что специалисты разработали стандартные операционные процедуры, регламентирующие все этапы доставки и применения вакцин, их исполнение гарантирует максимальную эффективность вакцинации.Мурашко также сообщил, что высокий спрос на вакцинацию от коронавируса в России отмечается со стороны пожилых людей."В конце декабря по итогам клинических испытаний было разрешено применение вакцины у лиц старше 60 лет, и уже сегодня мы отмечаем высокий запрос на вакцинацию с их стороны", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что именно гражданам старше 60 лет, а также пациентам, страдающим сахарным диабетом и ожирением, особенно важно пройти вакцинацию в связи с более высоким риском тяжелого течения COVID-19.ВакцинацияРоссия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.Препарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится двукратно – это дает надежный иммунный ответ. Сначала вводят первый компонент вакцины, а через 21 день - второй.На вакцинацию потребуется не менее часа: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут - наблюдение после прививки.В России масштабная вакцинация от COVID-19 началась 15 декабря 2020 года. В Москве она стартовала 5 декабря.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, татьяна голикова, владимир путин
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса.
"Прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график работы, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу", - заявил глава государства на совещании с членами правительства.
Президент отметил, что с этим не должно возникнуть проблем, поскольку вакцина "Спутник V"
не требует особых условий транспортировки. Российский препарат он назвал лучшим в мире, однако отметил, что нужно понять, как он будет действовать в условиях множества штаммов.
Вице-премьер Татьяна Голикова
ответила, что с понедельника ведомства готовы перейти к более масштабной вакцинации, но потребуются дополнительные консультации с субъектами.
Поставки вакцины
Объемы поставок вакцины от коронавируса в регионы России еженедельно увеличиваются благодаря росту объемов производства препарата, заявил после совещания министр здравоохранения России Михаил Мурашко
.
"С ростом объемов производства вакцины еженедельно увеличиваются объемы их поставок в регионы. При этом расширяются и категории граждан, проходящих вакцинацию – такое право уже сегодня есть у региональных властей в соответствии с приказом Минздрава "О национальном календаре профилактических прививок", - сказал он журналистам.
Глава Минздрава уточнил, что специалисты разработали стандартные операционные процедуры, регламентирующие все этапы доставки и применения вакцин, их исполнение гарантирует максимальную эффективность вакцинации.
Мурашко также сообщил, что высокий спрос на вакцинацию от коронавируса в России отмечается со стороны пожилых людей.
"В конце декабря по итогам клинических испытаний было разрешено применение вакцины у лиц старше 60 лет, и уже сегодня мы отмечаем высокий запрос на вакцинацию с их стороны", - сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что именно гражданам старше 60 лет, а также пациентам, страдающим сахарным диабетом и ожирением, особенно важно пройти вакцинацию в связи с более высоким риском тяжелого течения COVID-19.
Вакцинация
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций
. Его назвали "Спутник V". Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.
Препарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится двукратно – это дает надежный иммунный ответ. Сначала вводят первый компонент вакцины, а через 21 день - второй.
На вакцинацию потребуется не менее часа: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут - наблюдение после прививки.
В России масштабная вакцинация от COVID-19 началась 15 декабря 2020 года. В Москве
она стартовала 5 декабря.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.