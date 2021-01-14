https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593109557.html

В Венесуэле начнут производить вакцину "Спутник V"

В Венесуэле начнут производить вакцину "Спутник V"

Венесуэла и РФПИ заключили соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в стране, сообщила венесуэльский вице-президент Делси Родригес. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T22:32

2021-01-14T22:32

2021-01-14T22:38

делси родригес

кирилл дмитриев

николас мадуро

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

венесуэла

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Венесуэла и РФПИ заключили соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в стране, сообщила венесуэльский вице-президент Делси Родригес."Следуя инструкциям президента Николаса Мадуро, мы провели видеоконференцию с главой (Кирилл Дмитриев) и замглавой (Александр Журавлев) РФПИ о поставках и производстве в Венесуэле вакцины "Спутник V" в первом квартале 2021 года", - сообщила вице-президент в Twitter.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

венесуэла

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

делси родригес, кирилл дмитриев, николас мадуро, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, венесуэла