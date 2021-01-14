https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593109557.html
В Венесуэле начнут производить вакцину "Спутник V"
В Венесуэле начнут производить вакцину "Спутник V"
Венесуэла и РФПИ заключили соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в стране, сообщила венесуэльский вице-президент Делси Родригес. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T22:32
2021-01-14T22:32
2021-01-14T22:38
делси родригес
кирилл дмитриев
николас мадуро
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
венесуэла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_42a02bc6b494f148c1dc908f4c681ee7.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Венесуэла и РФПИ заключили соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в стране, сообщила венесуэльский вице-президент Делси Родригес."Следуя инструкциям президента Николаса Мадуро, мы провели видеоконференцию с главой (Кирилл Дмитриев) и замглавой (Александр Журавлев) РФПИ о поставках и производстве в Венесуэле вакцины "Спутник V" в первом квартале 2021 года", - сообщила вице-президент в Twitter.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf7db2672b059d4c6f228702aa1b67ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
делси родригес, кирилл дмитриев, николас мадуро, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, венесуэла