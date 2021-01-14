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Гинцбург оценил опасность вакцины Pfizer после гибели 23 норвежцев
Гинцбург оценил опасность вакцины Pfizer после гибели 23 норвежцев
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил опасность вакцины компании Pfizer после гибели 23 человек в Норвегии. Его слова приводит НСН. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T21:33
2021-01-14T22:34
александр гинцбург
pfizer, inc.
норвегия
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В Центре Гамалеи высказались об опасности вакцины Pfizer
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил опасность вакцины компании Pfizer после гибели 23 человек в Норвегии. Его слова приводит НСН.Ученый отметил, что в РНК-вакцинах все еще не решены многие принципиальные моменты, связанные с безопасностью. Специалист добавил, что компания Pfizer принимала всевозможные усилия для решения этой проблемы. Он уточнил, что ему неизвестно, добились ли американские фармакологи успеха.Гинцбург подчеркнул, что принципиально важно знать, в какой момент умерли 23 вакцинированных пациента в Норвегии: после первой прививки или после второй. Он отметил, что смерть после первой вакцинации означала бы, что пациенты просто не были защищены. Их нужно рассматривать как непривитых. "Если они полностью провакцинировались и потом умерли, то это довольно скандальная история", — подчеркнул ученый.Он также не согласился с утверждением представителя норвежского агентства лекарственных средств Стейнара Мадсена, который заявил, что 23 смерти "не вызывают особой тревоги".На большой выборке даже если 0,01 процента вакцинировавшихся окажется в группе риска, то это будут десятки, а то и сотни человеческих жизней, указал Гинцбург.По его словам, никто не будет "огульно регистрировать" вакцину от Pfizer в России. Сначала необходимо провести исследования и проанализировать весь полученный опыт, заключил глава Центра Гамалеи.Ранее стало известно, что в Норвегии скончались 23 человека, которым вкололи вакцину от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. Норвежское агентство лекарственных средств сообщило, что летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.
https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593036886.html
https://ria.ru/20210114/vaktsina-1592979550.html
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александр гинцбург, pfizer, inc., норвегия

Гинцбург оценил опасность вакцины Pfizer после гибели 23 норвежцев

21:33 14.01.2021 (обновлено: 22:34 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 янв РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил опасность вакцины компании Pfizer после гибели 23 человек в Норвегии. Его слова приводит НСН.
Ученый отметил, что в РНК-вакцинах все еще не решены многие принципиальные моменты, связанные с безопасностью.
"Когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как большую опасность. Возникает сильный воспалительный процесс. Никаких ограничений при таком способе введения вакцины не включается", — отметил Гинцбург.
Специалист добавил, что компания Pfizer принимала всевозможные усилия для решения этой проблемы. Он уточнил, что ему неизвестно, добились ли американские фармакологи успеха.
Гинцбург подчеркнул, что принципиально важно знать, в какой момент умерли 23 вакцинированных пациента в Норвегии: после первой прививки или после второй. Он отметил, что смерть после первой вакцинации означала бы, что пациенты просто не были защищены. Их нужно рассматривать как непривитых.
"Если они полностью провакцинировались и потом умерли, то это довольно скандальная история", — подчеркнул ученый.
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Он также не согласился с утверждением представителя норвежского агентства лекарственных средств Стейнара Мадсена, который заявил, что 23 смерти "не вызывают особой тревоги".
На большой выборке даже если 0,01 процента вакцинировавшихся окажется в группе риска, то это будут десятки, а то и сотни человеческих жизней, указал Гинцбург.
По его словам, никто не будет "огульно регистрировать" вакцину от Pfizer в России. Сначала необходимо провести исследования и проанализировать весь полученный опыт, заключил глава Центра Гамалеи.
Ранее стало известно, что в Норвегии скончались 23 человека, которым вкололи вакцину от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. Норвежское агентство лекарственных средств сообщило, что летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.
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Александр ГинцбургPfizer, Inc.Норвегия
 
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