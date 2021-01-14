https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593105035.html

Гинцбург оценил опасность вакцины Pfizer после гибели 23 норвежцев

Гинцбург оценил опасность вакцины Pfizer после гибели 23 норвежцев

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил опасность вакцины компании Pfizer после гибели 23 человек в Норвегии. Его слова приводит НСН. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T21:33

2021-01-14T21:33

2021-01-14T22:34

александр гинцбург

pfizer, inc.

норвегия

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В Центре Гамалеи высказались об опасности вакцины Pfizer

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил опасность вакцины компании Pfizer после гибели 23 человек в Норвегии. Его слова приводит НСН.Ученый отметил, что в РНК-вакцинах все еще не решены многие принципиальные моменты, связанные с безопасностью. Специалист добавил, что компания Pfizer принимала всевозможные усилия для решения этой проблемы. Он уточнил, что ему неизвестно, добились ли американские фармакологи успеха.Гинцбург подчеркнул, что принципиально важно знать, в какой момент умерли 23 вакцинированных пациента в Норвегии: после первой прививки или после второй. Он отметил, что смерть после первой вакцинации означала бы, что пациенты просто не были защищены. Их нужно рассматривать как непривитых. "Если они полностью провакцинировались и потом умерли, то это довольно скандальная история", — подчеркнул ученый.Он также не согласился с утверждением представителя норвежского агентства лекарственных средств Стейнара Мадсена, который заявил, что 23 смерти "не вызывают особой тревоги".На большой выборке даже если 0,01 процента вакцинировавшихся окажется в группе риска, то это будут десятки, а то и сотни человеческих жизней, указал Гинцбург.По его словам, никто не будет "огульно регистрировать" вакцину от Pfizer в России. Сначала необходимо провести исследования и проанализировать весь полученный опыт, заключил глава Центра Гамалеи.Ранее стало известно, что в Норвегии скончались 23 человека, которым вкололи вакцину от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. Норвежское агентство лекарственных средств сообщило, что летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.

https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593036886.html

https://ria.ru/20210114/vaktsina-1592979550.html

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гинцбург, pfizer, inc., норвегия