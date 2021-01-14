https://ria.ru/20210114/tramp-1593097510.html
Умер врач, выдавший Трампу справку "самого здорового" президента
Умер врач, выдавший Трампу справку "самого здорового" президента
Личный врач Дональда Трампа Харольд Борнстейн, некогда заявивший, что он будет самым здоровым в истории президентом США, скончался в возрасте 73 лет, сообщает... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T20:15
2021-01-14T20:15
2021-01-14T20:15
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589715778_0:301:3071:2028_1920x0_80_0_0_8438a84fd76c2c0775ab1e5ce23bd908.jpg
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Личный врач Дональда Трампа Харольд Борнстейн, некогда заявивший, что он будет самым здоровым в истории президентом США, скончался в возрасте 73 лет, сообщает New York Times.Опубликованный в издании некролог не приводит причины смерти врача.Харольд Борнстейн прославился после того, как предвыборный штаб Трампа опубликовал в 2015 году справку за его подписью, в которой говорилось, что анализ крови Трампа "просто великолепен", он обладает "выдающейся силой" и вообще доктор "однозначно заявил, что мистер Трамп будет самым здоровым из когда-либо избиравшихся в президенты" граждан.Гастроендокринолог Борнштайн был лечащим врачом Трампа с 1980 года, а до этого – врачом президента был его отец.Доктор рассчитывал, что после победы на выборах Трампа, который на год старше самого Бронштайна, он станет его официальным президентским врачом, но этого не случилось. В 2017 году Трамп перестал пользоваться его услугами вскоре после того, как доктор сообщил журналистам о том, что президент принимает препараты для восстановления роста волос.Позднее в 2018 году врач признался журналистам, что именно президент продиктовал ему текст получившей широкую огласку справки, хотя до этого он отрицал это и настаивал, что составил ее самостоятельно.
https://ria.ru/20210113/pelosi-1592935133.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589715778_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e6ceeedb51f5ea8dd85488492bfd4a01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости.
Личный врач Дональда Трампа
Харольд Борнстейн, некогда заявивший, что он будет самым здоровым в истории президентом США
, скончался в возрасте 73 лет, сообщает New York Times
.
Опубликованный в издании некролог не приводит причины смерти врача.
Харольд Борнстейн прославился после того, как предвыборный штаб Трампа опубликовал в 2015 году справку за его подписью, в которой говорилось, что анализ крови Трампа "просто великолепен", он обладает "выдающейся силой" и вообще доктор "однозначно заявил, что мистер Трамп будет самым здоровым из когда-либо избиравшихся в президенты" граждан.
Гастроендокринолог Борнштайн был лечащим врачом Трампа с 1980 года, а до этого – врачом президента был его отец.
Доктор рассчитывал, что после победы на выборах Трампа, который на год старше самого Бронштайна, он станет его официальным президентским врачом, но этого не случилось. В 2017 году Трамп перестал пользоваться его услугами вскоре после того, как доктор сообщил журналистам о том, что президент принимает препараты для восстановления роста волос.
Позднее в 2018 году врач признался журналистам, что именно президент продиктовал ему текст получившей широкую огласку справки, хотя до этого он отрицал это и настаивал, что составил ее самостоятельно.