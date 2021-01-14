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Умер врач, выдавший Трампу справку "самого здорового" президента
Умер врач, выдавший Трампу справку "самого здорового" президента
Личный врач Дональда Трампа Харольд Борнстейн, некогда заявивший, что он будет самым здоровым в истории президентом США, скончался в возрасте 73 лет, сообщает... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T20:15
2021-01-14T20:15
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Личный врач Дональда Трампа Харольд Борнстейн, некогда заявивший, что он будет самым здоровым в истории президентом США, скончался в возрасте 73 лет, сообщает New York Times.Опубликованный в издании некролог не приводит причины смерти врача.Харольд Борнстейн прославился после того, как предвыборный штаб Трампа опубликовал в 2015 году справку за его подписью, в которой говорилось, что анализ крови Трампа "просто великолепен", он обладает "выдающейся силой" и вообще доктор "однозначно заявил, что мистер Трамп будет самым здоровым из когда-либо избиравшихся в президенты" граждан.Гастроендокринолог Борнштайн был лечащим врачом Трампа с 1980 года, а до этого – врачом президента был его отец.Доктор рассчитывал, что после победы на выборах Трампа, который на год старше самого Бронштайна, он станет его официальным президентским врачом, но этого не случилось. В 2017 году Трамп перестал пользоваться его услугами вскоре после того, как доктор сообщил журналистам о том, что президент принимает препараты для восстановления роста волос.Позднее в 2018 году врач признался журналистам, что именно президент продиктовал ему текст получившей широкую огласку справки, хотя до этого он отрицал это и настаивал, что составил ее самостоятельно.
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дональд трамп, сша, в мире

Умер врач, выдавший Трампу справку "самого здорового" президента

20:15 14.01.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Личный врач Дональда Трампа Харольд Борнстейн, некогда заявивший, что он будет самым здоровым в истории президентом США, скончался в возрасте 73 лет, сообщает New York Times.
Опубликованный в издании некролог не приводит причины смерти врача.
Харольд Борнстейн прославился после того, как предвыборный штаб Трампа опубликовал в 2015 году справку за его подписью, в которой говорилось, что анализ крови Трампа "просто великолепен", он обладает "выдающейся силой" и вообще доктор "однозначно заявил, что мистер Трамп будет самым здоровым из когда-либо избиравшихся в президенты" граждан.
Гастроендокринолог Борнштайн был лечащим врачом Трампа с 1980 года, а до этого – врачом президента был его отец.
Доктор рассчитывал, что после победы на выборах Трампа, который на год старше самого Бронштайна, он станет его официальным президентским врачом, но этого не случилось. В 2017 году Трамп перестал пользоваться его услугами вскоре после того, как доктор сообщил журналистам о том, что президент принимает препараты для восстановления роста волос.
Позднее в 2018 году врач признался журналистам, что именно президент продиктовал ему текст получившей широкую огласку справки, хотя до этого он отрицал это и настаивал, что составил ее самостоятельно.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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