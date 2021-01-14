https://ria.ru/20210114/sneg-1593073861.html

В Чувашии сотрудники ГИБДД помогли фуре выбраться из снежного завала

В Чувашии сотрудники ГИБДД помогли фуре выбраться из снежного завала

В Чувашии сотрудники ГИБДД помогли водителю фуры выбраться из снежного завала, сообщило региональное управление автоинспекции. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:06

2021-01-14T18:06

2021-01-14T19:46

хорошие новости

гибдд мвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чувашская республика (чувашия)

цивильский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593093311_3:0:1496:840_1920x0_80_0_0_bb9b7be0485c0df14870d253d08260e6.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. В Чувашии сотрудники ГИБДД помогли водителю фуры выбраться из снежного завала, сообщило региональное управление автоинспекции.Инцидент произошел сегодня днем на 684-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга" в Цивильском районе. Патруль заметил на проезжей части грузовой автомобиль, который не мог тронуться с места и буксовал. Сильный снегопад и метель обрушились на Чувашию. На дорогах образовались снежные заносы, видимость на автотрассах ухудшилась. Из-за неблагоприятных погодных условий на федеральных трассах ограничили движение грузового транспорта и автобусов. Для помощи автомобилистам на дорогах республики сотрудники МЧС организовали пункты обогрева.

https://ria.ru/20210113/rody-1592929523.html

чувашская республика (чувашия)

цивильский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия), цивильский район, происшествия