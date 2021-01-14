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В Чувашии сотрудники ГИБДД помогли фуре выбраться из снежного завала
В Чувашии сотрудники ГИБДД помогли фуре выбраться из снежного завала
В Чувашии сотрудники ГИБДД помогли водителю фуры выбраться из снежного завала, сообщило региональное управление автоинспекции. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:06
2021-01-14T18:06
2021-01-14T19:46
хорошие новости
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чувашская республика (чувашия)
цивильский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости. В Чувашии сотрудники ГИБДД помогли водителю фуры выбраться из снежного завала, сообщило региональное управление автоинспекции.Инцидент произошел сегодня днем на 684-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга" в Цивильском районе. Патруль заметил на проезжей части грузовой автомобиль, который не мог тронуться с места и буксовал. Сильный снегопад и метель обрушились на Чувашию. На дорогах образовались снежные заносы, видимость на автотрассах ухудшилась. Из-за неблагоприятных погодных условий на федеральных трассах ограничили движение грузового транспорта и автобусов. Для помощи автомобилистам на дорогах республики сотрудники МЧС организовали пункты обогрева.
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гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чувашская республика (чувашия), цивильский район, происшествия