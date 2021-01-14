https://ria.ru/20210114/smertnost-1593047831.html

В России снизилась смертность от онкологических заболеваний

В России снизилась смертность от онкологических заболеваний

Смертность от онкологических заболеваний в период пандемии коронавируса в России удалось снизить, при этом число пациентов с онкологическими болезнями,... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:28

2021-01-14T16:28

2021-01-14T22:14

гайдаровский форум - 2021

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Смертность от онкологических заболеваний в период пандемии коронавируса в России удалось снизить, при этом число пациентов с онкологическими болезнями, получивших помощь, увеличилось, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин."По предварительным данным, нам удалось не увеличить смертность от онкологических заболеваний, а даже снизить ее, увеличить число пациентов, которые получили помощь, с онкологическими заболеваниями", - сказал Камкин на Гайдаровском форуме.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592182147.html

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2021

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гайдаровский форум - 2021, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество