https://ria.ru/20210114/smertnost-1593047831.html
В России снизилась смертность от онкологических заболеваний
В России снизилась смертность от онкологических заболеваний
Смертность от онкологических заболеваний в период пандемии коронавируса в России удалось снизить, при этом число пациентов с онкологическими болезнями,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:28
2021-01-14T16:28
2021-01-14T22:14
гайдаровский форум - 2021
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Смертность от онкологических заболеваний в период пандемии коронавируса в России удалось снизить, при этом число пациентов с онкологическими болезнями, получивших помощь, увеличилось, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин."По предварительным данным, нам удалось не увеличить смертность от онкологических заболеваний, а даже снизить ее, увеличить число пациентов, которые получили помощь, с онкологическими заболеваниями", - сказал Камкин на Гайдаровском форуме.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592182147.html
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гайдаровский форум - 2021, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Смертность от онкологических заболеваний в период пандемии коронавируса в России удалось снизить, при этом число пациентов с онкологическими болезнями, получивших помощь, увеличилось, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
"По предварительным данным, нам удалось не увеличить смертность от онкологических заболеваний, а даже снизить ее, увеличить число пациентов, которые получили помощь, с онкологическими заболеваниями", - сказал Камкин на Гайдаровском форуме.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.