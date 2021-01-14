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В России снизилась смертность от онкологических заболеваний
В России снизилась смертность от онкологических заболеваний
Смертность от онкологических заболеваний в период пандемии коронавируса в России удалось снизить, при этом число пациентов с онкологическими болезнями,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:28
2021-01-14T22:14
гайдаровский форум - 2021
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Смертность от онкологических заболеваний в период пандемии коронавируса в России удалось снизить, при этом число пациентов с онкологическими болезнями, получивших помощь, увеличилось, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин."По предварительным данным, нам удалось не увеличить смертность от онкологических заболеваний, а даже снизить ее, увеличить число пациентов, которые получили помощь, с онкологическими заболеваниями", - сказал Камкин на Гайдаровском форуме.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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гайдаровский форум - 2021, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В России снизилась смертность от онкологических заболеваний

16:28 14.01.2021 (обновлено: 22:14 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота онкологического диспансера в Тамбове
Работа онкологического диспансера в Тамбове - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Смертность от онкологических заболеваний в период пандемии коронавируса в России удалось снизить, при этом число пациентов с онкологическими болезнями, получивших помощь, увеличилось, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
"По предварительным данным, нам удалось не увеличить смертность от онкологических заболеваний, а даже снизить ее, увеличить число пациентов, которые получили помощь, с онкологическими заболеваниями", - сказал Камкин на Гайдаровском форуме.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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