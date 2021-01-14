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Врач оценил безопасность возвращения московских школ к очному обучению

Врач оценил безопасность возвращения московских школ к очному обучению

Возвращение московских школьников к очному обучению не несет риска значительного роста числа заболевших коронавирусом, новогодние каникулы прервали тенденцию к... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T11:36

2021-01-14T11:36

2021-01-14T21:46

распространение коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

образование - общество

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Возвращение московских школьников к очному обучению не несет риска значительного роста числа заболевших коронавирусом, новогодние каникулы прервали тенденцию к увеличению заражения, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому учащиеся с 1 по 11 классы с 18 января возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме. Уточняется, что для таких обучающихся возобновляется возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт.Возвращение школьников к очному обучению, по словам специалиста, "значительно не повлияет на ситуацию с увеличением количества заболевших".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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