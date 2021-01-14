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Врач оценил безопасность возвращения московских школ к очному обучению
Врач оценил безопасность возвращения московских школ к очному обучению
Возвращение московских школьников к очному обучению не несет риска значительного роста числа заболевших коронавирусом, новогодние каникулы прервали тенденцию к... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:36
2021-01-14T21:46
распространение коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Возвращение московских школьников к очному обучению не несет риска значительного роста числа заболевших коронавирусом, новогодние каникулы прервали тенденцию к увеличению заражения, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому учащиеся с 1 по 11 классы с 18 января возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме. Уточняется, что для таких обучающихся возобновляется возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт.Возвращение школьников к очному обучению, по словам специалиста, "значительно не повлияет на ситуацию с увеличением количества заболевших".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, образование - общество, общество

Врач оценил безопасность возвращения московских школ к очному обучению

11:36 14.01.2021 (обновлено: 21:46 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУченик во время электронного урока в московской школе
Ученик во время электронного урока в московской школе - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Возвращение московских школьников к очному обучению не несет риска значительного роста числа заболевших коронавирусом, новогодние каникулы прервали тенденцию к увеличению заражения, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому учащиеся с 1 по 11 классы с 18 января возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме. Уточняется, что для таких обучающихся возобновляется возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт.

"Совершенно оправданное (решение - ред.). Прошедшие каникулы прошли фактически с полной изоляцией людей, потому что ни в транспорте, ни в школах, ни в вузах - нигде никого не было, они полностью, я считаю, оборвут тенденцию к нарастанию количества выявленных зараженных. Этого вполне достаточно, полный инкубационный период. И он продлится, я считаю, в неявном виде до конца января", - прокомментировал решение столичных властей Жемчугов.

Возвращение школьников к очному обучению, по словам специалиста, "значительно не повлияет на ситуацию с увеличением количества заболевших".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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