Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/privivka-1593105550.html
В Германии умерли десять человек, привившихся вакциной Pfizer
В Германии умерли десять человек, привившихся вакциной Pfizer
В немецком Институте Пауля Эриха проверяют данные о смерти десяти человек после вакцинации препаратом от коронавируса Pfizer/BioNTech, сообщила глава его отдела РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T21:43
2021-01-14T23:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
нижняя саксония
pfizer, inc.
германия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590269760_219:134:2966:1679_1920x0_80_0_0_c44377e5495fac7a3a6fe307c4212d21.jpg
БЕРЛИН, 14 янв — РИА Новости. В немецком Институте Пауля Эриха проверяют данные о смерти десяти человек после вакцинации препаратом от коронавируса Pfizer/BioNTech, сообщила глава его отдела безопасности лекарств и препаратов Бригитте Келлер-Станиславски.По ее словам, специалисты исходят из того, что связи между инцидентами и прививкой нет.В Германии с 27 декабря началась вакцинация препаратом от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. В первую очередь вакцинируют людей старше 80 лет, постояльцев и работников домов престарелых, медработников. По состоянию на четверг первые прививки получили 842 тысячи человек.Как на пресс-конференции заявила Келлер-Станиславски, до вчерашнего дня насчитывалось девять летальных исходов, теперь специалисты должны дождаться данных из Нижней Саксонии еще об одном случае."Речь идет об очень тяжелых пациентах с многочисленными заболеваниями, которые находились на паллиативном лечении (медицинская помощь, направленная на облегчение состояния неизлечимо больных. — Прим. ред.). Я уже сказала, что мы изучаем эти случаи. &lt;…&gt; На основании данных, которые есть на сегодня, мы исходим из того, что они скончались от основных заболеваний с временным совпадением с вакцинацией", — сказала она.По ее словам, эти данные соответствуют ожидаемому уровню смертности в этой возрастной категории в рамках кампании по вакцинации. Скончавшимся было от 79 до 93 лет, у них были серьезные предшествующие заболевания — вакцину им сделали, так как они были в группе риска по COVID-19. Интервал между вакцинаций и смертью составил от нескольких часов до четырех дней.Также Институт Пауля Эриха получил информацию, что у шести человек случилась анафилактическая реакция на процедуру.В целом пока известно о 325 случаях побочных эффектов, предположительно, связанных с прививкой, из них 51 — тяжелые. Это соответствует доле в 0,53 случая побочек и 0,08 случая тяжелых побочных эффектов на 1000 прививок. По словам Келлер-Станиславски, эти данные соответствуют ожиданиям и не свидетельствуют о рисках, а также совпадают со статистикой вакцинации в США.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210114/pfayzer-1593068613.html
https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593104782.html
https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html
нижняя саксония
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590269760_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f440c175a2be90765416465c4380fdeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, нижняя саксония, pfizer, inc., германия, сша

В Германии умерли десять человек, привившихся вакциной Pfizer

21:43 14.01.2021 (обновлено: 23:40 14.01.2021)
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 янв — РИА Новости. В немецком Институте Пауля Эриха проверяют данные о смерти десяти человек после вакцинации препаратом от коронавируса Pfizer/BioNTech, сообщила глава его отдела безопасности лекарств и препаратов Бригитте Келлер-Станиславски.
По ее словам, специалисты исходят из того, что связи между инцидентами и прививкой нет.
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 17:50
В Норвегии умерли десятки получивших вакцину Pfizer
В Германии с 27 декабря началась вакцинация препаратом от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. В первую очередь вакцинируют людей старше 80 лет, постояльцев и работников домов престарелых, медработников. По состоянию на четверг первые прививки получили 842 тысячи человек.
Как на пресс-конференции заявила Келлер-Станиславски, до вчерашнего дня насчитывалось девять летальных исходов, теперь специалисты должны дождаться данных из Нижней Саксонии еще об одном случае.
"Речь идет об очень тяжелых пациентах с многочисленными заболеваниями, которые находились на паллиативном лечении (медицинская помощь, направленная на облегчение состояния неизлечимо больных. — Прим. ред.). Я уже сказала, что мы изучаем эти случаи. <…> На основании данных, которые есть на сегодня, мы исходим из того, что они скончались от основных заболеваний с временным совпадением с вакцинацией", — сказала она.
Медицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 21:32Распространение коронавируса
Во Франции выявили новые побочные реакции на вакцину Pfizer и BioNTech
По ее словам, эти данные соответствуют ожидаемому уровню смертности в этой возрастной категории в рамках кампании по вакцинации. Скончавшимся было от 79 до 93 лет, у них были серьезные предшествующие заболевания — вакцину им сделали, так как они были в группе риска по COVID-19. Интервал между вакцинаций и смертью составил от нескольких часов до четырех дней.
Также Институт Пауля Эриха получил информацию, что у шести человек случилась анафилактическая реакция на процедуру.
В целом пока известно о 325 случаях побочных эффектов, предположительно, связанных с прививкой, из них 51 — тяжелые. Это соответствует доле в 0,53 случая побочек и 0,08 случая тяжелых побочных эффектов на 1000 прививок. По словам Келлер-Станиславски, эти данные соответствуют ожиданиям и не свидетельствуют о рисках, а также совпадают со статистикой вакцинации в США.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинская сестра держит в руках вакцину Гам-Ковид-Вак в процедурном кабинете поликлиники Москвы - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 14:23
Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыНижняя СаксонияPfizer, Inc.ГерманияСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22В Хабаровском крае три человека пострадали при пожаре в жилом доме
07:04Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
07:02СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений
06:52В ДТП на трассе вблизи Братска погибли четыре человека
06:28"Нас покидают лучшие": артисты — о смерти Бориса Грачевского
06:24Мексиканский штат хочет закупить и производить вакцину "Спутник V"
06:21Врач посоветовал воздержаться от Крещенских купаний привитым от COVID-19
06:06Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
06:04"АвтоВАЗ" поднял цены на свои автомобили
06:02Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
05:50СМИ: сына Трампа ожидают на допрос в прокуратуре
05:49Землетрясение в Индонезии разрушило больницу
05:35В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
05:25Пушков предрек Байдену возвращение импичмента "бумерангом"
05:22В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"
05:08Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
05:03Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
04:58WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
04:45В Индонезии, предположительно, нашли "черный ящик" упавшего самолета
04:38На Сахалине вакцинированным от COVID-19 выдадут спецзнак
Лента новостейМолния