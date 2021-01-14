https://ria.ru/20210114/privivka-1593105550.html

В Германии умерли десять человек, привившихся вакциной Pfizer

В Германии умерли десять человек, привившихся вакциной Pfizer

В немецком Институте Пауля Эриха проверяют данные о смерти десяти человек после вакцинации препаратом от коронавируса Pfizer/BioNTech, сообщила глава его отдела РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T21:43

2021-01-14T21:43

2021-01-14T23:40

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

нижняя саксония

pfizer, inc.

германия

сша

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БЕРЛИН, 14 янв — РИА Новости. В немецком Институте Пауля Эриха проверяют данные о смерти десяти человек после вакцинации препаратом от коронавируса Pfizer/BioNTech, сообщила глава его отдела безопасности лекарств и препаратов Бригитте Келлер-Станиславски.По ее словам, специалисты исходят из того, что связи между инцидентами и прививкой нет.В Германии с 27 декабря началась вакцинация препаратом от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. В первую очередь вакцинируют людей старше 80 лет, постояльцев и работников домов престарелых, медработников. По состоянию на четверг первые прививки получили 842 тысячи человек.Как на пресс-конференции заявила Келлер-Станиславски, до вчерашнего дня насчитывалось девять летальных исходов, теперь специалисты должны дождаться данных из Нижней Саксонии еще об одном случае."Речь идет об очень тяжелых пациентах с многочисленными заболеваниями, которые находились на паллиативном лечении (медицинская помощь, направленная на облегчение состояния неизлечимо больных. — Прим. ред.). Я уже сказала, что мы изучаем эти случаи. <…> На основании данных, которые есть на сегодня, мы исходим из того, что они скончались от основных заболеваний с временным совпадением с вакцинацией", — сказала она.По ее словам, эти данные соответствуют ожидаемому уровню смертности в этой возрастной категории в рамках кампании по вакцинации. Скончавшимся было от 79 до 93 лет, у них были серьезные предшествующие заболевания — вакцину им сделали, так как они были в группе риска по COVID-19. Интервал между вакцинаций и смертью составил от нескольких часов до четырех дней.Также Институт Пауля Эриха получил информацию, что у шести человек случилась анафилактическая реакция на процедуру.В целом пока известно о 325 случаях побочных эффектов, предположительно, связанных с прививкой, из них 51 — тяжелые. Это соответствует доле в 0,53 случая побочек и 0,08 случая тяжелых побочных эффектов на 1000 прививок. По словам Келлер-Станиславски, эти данные соответствуют ожиданиям и не свидетельствуют о рисках, а также совпадают со статистикой вакцинации в США.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/pfayzer-1593068613.html

https://ria.ru/20210114/vaktsina-1593104782.html

https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html

нижняя саксония

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, нижняя саксония, pfizer, inc., германия, сша