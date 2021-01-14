Володин сделал прививку от коронавируса
20:09 14.01.2021 (обновлено: 20:18 14.01.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса, вакцинацию перенес легко.
"Я сделал прививку", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.
"Если говорить об ощущениях и как прошло, могу сказать, что перенес легко, то есть у меня не было никаких сопутствующих ощущений, которые бы, допустим, как-то меня разочаровали. А по-другому нельзя, мы в Думе обязаны общаться в ходе заседания, обсуждения вопросов, потом поездки к избирателям, встречи с избирателями", - добавил он.
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