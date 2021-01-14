Володин сделал прививку от коронавируса

"Если говорить об ощущениях и как прошло, могу сказать, что перенес легко, то есть у меня не было никаких сопутствующих ощущений, которые бы, допустим, как-то меня разочаровали. А по-другому нельзя, мы в Думе обязаны общаться в ходе заседания, обсуждения вопросов, потом поездки к избирателям, встречи с избирателями", - добавил он.