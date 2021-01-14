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Володин сделал прививку от коронавируса
Володин сделал прививку от коронавируса
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса, вакцинацию перенес легко. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T20:09
2021-01-14T20:18
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здоровье - общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса, вакцинацию перенес легко."Я сделал прививку", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Володин сделал прививку от коронавируса

20:09 14.01.2021 (обновлено: 20:18 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса, вакцинацию перенес легко.
"Я сделал прививку", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.
"Если говорить об ощущениях и как прошло, могу сказать, что перенес легко, то есть у меня не было никаких сопутствующих ощущений, которые бы, допустим, как-то меня разочаровали. А по-другому нельзя, мы в Думе обязаны общаться в ходе заседания, обсуждения вопросов, потом поездки к избирателям, встречи с избирателями", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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