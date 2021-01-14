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Онищенко не поддержал идею выдавать бейджи привитым от коронавируса
Онищенко не поддержал идею выдавать бейджи привитым от коронавируса
Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что для "маркировки" привитых от коронавируса не нужно придумывать бейджи, о которых заявили власти... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T18:16
2021-01-14T18:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что для "маркировки" привитых от коронавируса не нужно придумывать бейджи, о которых заявили власти Сахалина: в мировой практике уже есть международные сертификаты о прививках, при этом и после вакцинации нужно продолжать носить маску.Ранее пресс-служба губернатора Сахалина сообщила, что сделавшие прививку от коронавируса жители Сахалина получат специальные бейджи, которые дадут им право не носить маски в общественных местах. Массовая вакцинация населения на Сахалине и Курилах начнется в субботу, когда в островной регион прибудет крупнейшая партия препарата" Спутник V" – более 9 тысяч доз."У нас есть документ, который проще можно использовать, утвержденный Всемирной организацией здравоохранения – это сертификат на прививку... Он признан мировой практикой. Я необходимости в бейджах не вижу, пусть они используют ту практику, которая существует", - сказал Онищенко РИА Новости.Он добавил, что мировая практика "такого рода маркировки привитых еще не знает и не знала", и предположил, что такая "вычурная" идея была порождена "высокой степенью ответственности за эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу"."Это трата денег, а эпидемическая эффективность неочевидна", - заметил парламентарий. Он предположил, что некоторые, привившись и получив бейдж, могут просто передавать его другим.Онищенко отметил, что даже после прививки необходимо носить маску. Он напомнил, что примерно 5% населения "ни на заболевания, ни на прививку не вырабатывают иммунитет, у них нет иммунной памяти".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, геннадий онищенко, общество

Онищенко не поддержал идею выдавать бейджи привитым от коронавируса

18:16 14.01.2021 (обновлено: 18:31 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что для "маркировки" привитых от коронавируса не нужно придумывать бейджи, о которых заявили власти Сахалина: в мировой практике уже есть международные сертификаты о прививках, при этом и после вакцинации нужно продолжать носить маску.
Ранее пресс-служба губернатора Сахалина сообщила, что сделавшие прививку от коронавируса жители Сахалина получат специальные бейджи, которые дадут им право не носить маски в общественных местах. Массовая вакцинация населения на Сахалине и Курилах начнется в субботу, когда в островной регион прибудет крупнейшая партия препарата" Спутник V" – более 9 тысяч доз.
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"У нас есть документ, который проще можно использовать, утвержденный Всемирной организацией здравоохранения – это сертификат на прививку... Он признан мировой практикой. Я необходимости в бейджах не вижу, пусть они используют ту практику, которая существует", - сказал Онищенко РИА Новости.
Он добавил, что мировая практика "такого рода маркировки привитых еще не знает и не знала", и предположил, что такая "вычурная" идея была порождена "высокой степенью ответственности за эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу".
"Это трата денег, а эпидемическая эффективность неочевидна", - заметил парламентарий. Он предположил, что некоторые, привившись и получив бейдж, могут просто передавать его другим.
Онищенко отметил, что даже после прививки необходимо носить маску. Он напомнил, что примерно 5% населения "ни на заболевания, ни на прививку не вырабатывают иммунитет, у них нет иммунной памяти".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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