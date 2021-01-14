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Собянин заявил о возможной отмене части ограничений в Москве
Собянин заявил о возможной отмене части ограничений в Москве
Ограничения в Москве могут снять при стабилизации обстановки с коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T09:11
2021-01-14T09:11
2021-01-14T14:31
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ограничения в Москве могут снять при стабилизации обстановки с коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Ситуация, как отметил чиновник, остается неопределенной. С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости, с другой, снижения количества госпитализаций пациентов с COVID-19 пока не произошло. Ближайшие дни прояснят обстановку, и власти примут решение на более длительный срок. Пока ограничения продлены до 21 января. Не проводят выставок и лекций музеи, рестораны принимают посетителей с шести утра и до одиннадцати часов ночи. Единственное послабление режима сделали для московских школьников, которые с 14 января вернулись в аудитории. В то же время если один из учащихся заболеет, весь класс отправят на удаленку.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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