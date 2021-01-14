https://ria.ru/20210114/mishustin-1592966799.html
Мишустин поручил разработать механизм по предупреждению заноса инфекций
Мишустин поручил разработать механизм по предупреждению заноса инфекций
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 8 февраля подготовить единый механизм работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T09:12
2021-01-14T09:12
2021-01-14T09:36
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 8 февраля подготовить единый механизм работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом инфекций в РФ, сообщила пресс-служба правительства."(Роспотребнадзору – ред.)… обеспечить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовку и внесение в правительство РФ в установленном порядке проекта решения правительства РФ об утверждении единого алгоритма межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию РФ и распространением на территории РФ опасных инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество