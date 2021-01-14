https://ria.ru/20210114/minzdrav-1592969433.html

Минздрав подготовит проект о выделении денег на лекарства от COVID-19

Минздрав подготовит проект о выделении денег на лекарства от COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 15 января представить проект распоряжения о выделении в 2021 году средств на закупку лекарств для тех, кто лечится РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T09:35

2021-01-14T09:35

2021-01-14T09:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 15 января представить проект распоряжения о выделении в 2021 году средств на закупку лекарств для тех, кто лечится от коронавируса амбулаторно, сообщается на сайте правительства.Мишустин 12 января провёл заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, по итогам которого приняты соответствующие решения и даны поручения."Представить в правительство РФ проект распоряжения ... о выделении из резервного фонда правительства РФ в 2021 году Минздраву России бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях финансового обеспечения в 2021 году мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.Поручение дано Минздраву и Минфину. Срок исполнения - до 15 января.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210112/lekarstva-1592708992.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество