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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210114/minzdrav-1592969433.html
Минздрав подготовит проект о выделении денег на лекарства от COVID-19
Минздрав подготовит проект о выделении денег на лекарства от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 15 января представить проект распоряжения о выделении в 2021 году средств на закупку лекарств для тех, кто лечится РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T09:35
2021-01-14T09:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 15 января представить проект распоряжения о выделении в 2021 году средств на закупку лекарств для тех, кто лечится от коронавируса амбулаторно, сообщается на сайте правительства.Мишустин 12 января провёл заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, по итогам которого приняты соответствующие решения и даны поручения."Представить в правительство РФ проект распоряжения ... о выделении из резервного фонда правительства РФ в 2021 году Минздраву России бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях финансового обеспечения в 2021 году мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.Поручение дано Минздраву и Минфину. Срок исполнения - до 15 января.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав подготовит проект о выделении денег на лекарства от COVID-19

09:35 14.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19
Медицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 15 января представить проект распоряжения о выделении в 2021 году средств на закупку лекарств для тех, кто лечится от коронавируса амбулаторно, сообщается на сайте правительства.
Мишустин 12 января провёл заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, по итогам которого приняты соответствующие решения и даны поручения.
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"Представить в правительство РФ проект распоряжения ... о выделении из резервного фонда правительства РФ в 2021 году Минздраву России бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях финансового обеспечения в 2021 году мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.
Поручение дано Минздраву и Минфину. Срок исполнения - до 15 января.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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