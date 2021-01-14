В Совфеде призвали ЕСПЧ рассмотреть блокаду Украиной Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Нарушение прав жителей Крыма и Севастополя всеми видами блокад со стороны Украины должно стать предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ и продолжит ее рассмотрение, говорится в пресс-релизе Страсбургского суда. Суд намерен разобраться, имели ли место нарушения прав человека Россией в Крыму с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года, о чем заявляет украинская сторона. При этом в Минюсте РФ заявили, что ЕСПЧ счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму, в том числе в убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях журналистов.
"Если уж заниматься подачей жалобы в ЕСПЧ, нужно было бы подать ее в отношении Украины. Ведь были (со стороны властей Украины в отношении Крыма – ред.) транспортная блокада, блокада воды, потом не было света, можно сказать, что прервались гуманитарные, человеческие контакты. Вот об этом нужно говорить. А демократический выбор крымчан и севастопольцев был сделан законным образом, мы использовали свое право", - сказала Алтабаева.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".