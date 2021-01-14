https://ria.ru/20210114/krym-1593038553.html

В Крыму сочли жалобу Украины в ЕСПЧ желанием выслужиться

В Крыму сочли жалобу Украины в ЕСПЧ желанием выслужиться

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал инсинуацией и желанием выслужиться иск Украины к России о нарушениях прав человека на полуострове, а... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:49

2021-01-14T15:49

2021-01-14T15:49

россия

ефим фикс

европейский суд по правам человека

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал инсинуацией и желанием выслужиться иск Украины к России о нарушениях прав человека на полуострове, а само разбирательство в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) – ничего не значащим.ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России из-за вхождения Крыма в состав РФ и продолжит ее рассмотрение, говорится в пресс-релизе Страсбургского суда. Суд намерен разобраться, имели ли место нарушения прав человека Россией в Крыму с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года, о чем заявляет украинская сторона. При этом в Минюсте РФ заявили, что ЕСПЧ счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму, в том числе в убийствах мирных граждан, задержаниях и запугиваниях журналистов."Решение ЕСПЧ не имеет для нас абсолютно никакого значения, потому что согласно внесенным поправкам, действует приоритет Конституции Российской Федерации над нормами международного права, которое противоречит нашему законодательству. Поэтому инсинуации киевских властей и их желание выслужиться перед вашингтонским парткомом нам абсолютно неинтересны. Мы вошли в состав Российской Федерации и сегодня занимаемся серьезными вопросами развития Крыма", - сказал РИА Новости Фикс.Он подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией в 2014 году прошло законно и без единого выстрела."Все эти инсинуации Украины не имеют под собой никаких объективных оснований. Это просто политиканство и не более того. По нарушению прав человека, пожалуйста, конкретные примеры на стол. А те люди, которые нарушают законодательство Российской Федерации, они наказывались, наказываются и будут наказываться вне зависимости от национальности, вероисповедания и пола. Живите по закону, и все будет хорошо", - добавил Фикс.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210113/krym-1592833765.html

https://ria.ru/20201231/krym-1591669246.html

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севастополь

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россия, ефим фикс, европейский суд по правам человека, севастополь, оон, украина