https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593029907.html
В США за сутки выявили почти 233 тысячи случаев COVID-19
В США за сутки выявили почти 233 тысячи случаев COVID-19
Количество выявленных в США случаев заражения коронавирусом выросло за сутки почти на 233 тысячи, было зарегистрировано еще 3,8 тысячи летальных исходов,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:10
2021-01-14T15:10
2021-01-14T15:10
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Количество выявленных в США случаев заражения коронавирусом выросло за сутки почти на 233 тысячи, было зарегистрировано еще 3,8 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за минувшие 24 часа зафиксировали 232 943 новых случая заражения коронавирусом, 3848 пациентов с подтвержденным заболеванием скончались.С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 23 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 384 тысяч человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592970580.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, сша, в мире