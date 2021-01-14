https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593029907.html

В США за сутки выявили почти 233 тысячи случаев COVID-19

В США за сутки выявили почти 233 тысячи случаев COVID-19

Количество выявленных в США случаев заражения коронавирусом выросло за сутки почти на 233 тысячи, было зарегистрировано еще 3,8 тысячи летальных исходов,... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:10

2021-01-14T15:10

2021-01-14T15:10

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

университет джонса хопкинса

сша

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Количество выявленных в США случаев заражения коронавирусом выросло за сутки почти на 233 тысячи, было зарегистрировано еще 3,8 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за минувшие 24 часа зафиксировали 232 943 новых случая заражения коронавирусом, 3848 пациентов с подтвержденным заболеванием скончались.С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 23 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 384 тысяч человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592970580.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, сша, в мире