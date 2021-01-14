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В России за сутки выписали 27 956 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 27 956 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 27 956 человек после COVID-19, за все время - 2 882 044, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:43
2021-01-14T11:43
2021-01-14T11:43
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 27 956 человек после COVID-19, за все время - 2 882 044, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 956 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 882 044", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 7 049 человек, в Санкт-Петербурге - 3 551, в Подмосковье - 1 358.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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