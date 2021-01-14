https://ria.ru/20210114/koronavirus-1592950592.html

ВОЗ допустила более тяжелый год пандемии COVID-19

ВОЗ допустила более тяжелый год пандемии COVID-19

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый. Такое мнение во время прямого эфира высказал директор программы по чрезвычайным... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T01:42

2021-01-14T01:42

2021-01-14T02:55

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

воз

европа

северная америка

в мире

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый. Такое мнение во время прямого эфира высказал директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан."Мы вступаем во второй год (пандемии. – прим. ред.), и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику его (коронавируса – ред.) распространения и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем", - заявил он.Представитель ВОЗ подчеркнул, что данные, поступившие в организацию за последние две недели, указывают на то, что заболеваемость "вновь достигла пика".По словам Райана, в Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, наблюдается "идеальный шторм". Факторами, приведшими к увеличению распространения инфекции, стали морозы, скопление людей внутри помещений, а также циркулирующие новые штаммы коронавируса, отметил он. По данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом во всем мире превысило 90 миллионов, почти два миллиона человек скончались. За минувшие сутки в мире выявили 546 016 новых случаев COVID-19 и 9 884 летальных исхода.Одиннадцатого марта 2020 года организация объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/voz-1592944709.html

европа

северная америка

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коронавирус covid-19, воз, европа, северная америка, в мире